Pražská zoo zpřístupní chovné zázemí ohrožených krokodýlů

Návštěvníci pražské zoo budou moci za vstupné 300 korun navštívit chovné zázemí krokodýlů kubánských. Vybrané peníze zoo pošle na ochranu tohoto kriticky ohroženého druhu krokodýlů v místě jejich přirozeného výskytu. Zoo nově vede jejich plemennou knihu pro Evropu,řekl ředitel zoo Miroslav Bobek. První exkurze do chovného zázemí bude už tuto v neděli.

"Zázemí je běžně nepřístupné, chceme do něj brát pouze malé skupinky předem objednaných návštěvníků, kteří si zakoupí zážitkový program," uvedla mluvčí pražské zoo Helena Petáková s tím, že rezervace zoo spustila v pondělí.

Zážitkový program si mohou návštěvníci, kteří zaplatí vstupné do zahrady, pořídit navíc za 300 korun. Zahrnuje návštěvu zázemí krokodýlů kubánských s odborným výkladem a ukázku krmením zvířat.

Vybrané peníze budou poukázány na sbírkové konto zoologické zahrady. Z každého prodaného voucheru bude na sbírku odvedeno asi 248 korun bez DPH. Peníze podle Bobka poslouží k ochraně krokodýlů na Kubě. Cílem je mimo jiné zefektivnit navracení druhu do přírody a samotný druh lépe poznat.

Nově vede pražská zoo Evropskou plemennou knihu krokodýlů kubánských. Zoo ji spravuje ve spolupráci s kubánskými zahradami, které se ochraně těchto zvířat dlouhodobě věnují. Úkolem je nyní především zmapovat jejich populaci na evropském kontinentě a dále vést řízený chov druhu v lidské péči. "Pražská zoo byla vedením knihy pověřena na základě předchozích úspěchů v chovu a kvůli dobré pověsti," řekl Bobek. Připomněl také dřívější úspěchy zoo s odchovem kubánských druhů jako jsou hroznýšovec kubánský nebo leguán a tradiční spolupráci s kubánskými zahradami.

Dvě mladé dospělé samice získala pražská zoo ze zoologické zahrady ve Zlíně. Samice váží asi 40 kg a v budoucnu by mohly být zakladatelkami chovu na Troji. Podle kurátora plazů Petra Velenského se jedná o čistokrevná zvířata, u nichž bylo dokázáno, že nejsou zkřížena s početnějším krokodýlem americkým, což se v domovině zvířat často stává.

Chovné zázemí krokodýlů bude maximálně šest návštěvníků moci navštívit vždy v neděli od 14:00 hodin, přičemž délka programu je odhadovaná na 20 až 30 minut. Vstupenky jsou dostupné výhradně přes e-shop zoo. Dětem do šesti let nebude účast umožněna, děti a mladiství do 18 let se mohou zúčastnit jen v doprovodu dospělé osoby.

Krokodýli kubánští patří k nejvzácnějším a nejohroženějším krokodýlům světa. Vyskytují se pouze v bažinách poloostrova Zapata na Kubě a v bažinách Lanier na kubánském Ostrově mládeže. Dosahují délky kolem tří metrů a jejich potravou jsou měkkýši, ryby, savci či ptáci. Podle odhadů se počet těchto krokodýlů v posledních desetiletích snížil o 80 procent. Mezi důvody patří vzájemné křížení s krokodýly americkými, ilegální lov a pokles kvality životního prostředí. Počet těchto krokodýlů v přírodě není nyní známý.

