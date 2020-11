Pražští lesníci vypěstovali jedle, které lze po Vánocích zasadit

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Lesy hl. m. Prahy Sazenice jedle bělokoré, které jsou určené pro výsadbu v krajině a nemusí proto po Vánocích skončit u popelnic, stojí 100 korun. Kromě stromku kupující obdrží podrobný návod, jak se o jedličku během Vánoc starat.

Lesy hlavního města nabízí k prodeji sazenice jedlí v květináčích, které je po vánočních svátcích možné zasadit. Letos poprvé mnohé sazenice do čtvrtého ročníku projektu Vánoční jedlička s budoucností vypěstovali pražští lesníci. Zatímco loni bylo k prodeji určeno 350 jedliček, letos je jich 2000. Za týden se prodala asi stovka stromků, řekla ČTK mluvčí organizace Petra Fišerová.

"Patnáct set zhruba půlmetrových stromků pochází z lesní školky ve Staré Boleslavi, dalších 500 jsme pro projekt poprvé vypěstovali v naší lesní školce v Čimickém háji," uvedla Fišerová s tím, že vypěstování stromků v podmínkách totožných nebo podobných jejich budoucímu trvalému stanovišti zvyšuje jejich odolnost a životaschopnost.

Sazenice jedle bělokoré, které jsou určené pro výsadbu v krajině a nemusí proto po Vánocích skončit u popelnic, stojí 100 korun. Kromě stromku kupující obdrží podrobný návod, jak se o jedličku během Vánoc starat. Zájemci mohou stromky nakoupit v hájovnách spadajících pod městskou organizaci, v ekocentru Prales v Praze 19 a v Zahradnictví Ďáblice v Praze 8.

Jedle by při dodržení doporučených postupů měly přežít vánoční období i zasazení. Stromy mohou jejich majitelé vysadit na své zahradě nebo v lese. Pražští lesníci budou u výsadby asistovat při společném sázení, které letos podle mluvčí bude v neděli 28. března 2021 ve 14:00 v Kunratickém lese. V případě, že by do plánů lesníků zasáhla pandemie covidu-19, bude výsadba stejně jako letos na jaře omezená.

"Majitelům stromků pošleme informace, jak se správně strom sází a GPS souřadnice místa, kde je možné strom vysadit. V případě potřeby bude na místě k dispozici lesník. Nebude se ale jednat o hromadnou akci," řekla Fišerová.

Prodej vánočních stromků v minulém týdnu zahájily i sítě prodejen pro kutily, jejichž součástí jsou zahradní centra. Jde například o hobbymarkety Hornbach, prodejny řetězce OBI a Mountfield.

Češi ročně spotřebují až 1,3 milionu vánočních stromků. Jedlí je kolem 75 procent, stříbrného smrku 15 procent, klasického smrku a borovice asi deset procent. Dovozy tvoří asi polovinu prodejů, prodej umělých stromků klesá.

Jedle bělokorá byla podle informací na webu Lesů hlavního města v minulosti nejhojnějším jehličnanem v Česku, v průběhu 20. století však z českých lesů takřka vymizela. Její sazenice jsou pravidelnou součástí každoročních výsadeb v pražských lesích.

