Před Bílým domem demonstrovaly stovky Indiánů, chtějí víc pro ochranu klimatu

Stovky demonstrantů v čele s americkými indiány v pondělí protestovaly před Bílým domem. Žádali prezidenta Joea Bidena, aby přestal schvalovat ropné projekty a aby v souvislosti s klimatickou krizí vyhlásil národní stav nouze.

Demonstrace jsou součástí protestů nazvaných "Lidé proti fosilním palivům", které organizuje aliance skupin známá jako Build Back Fossil Free (vystavět znovu bez fosilních paliv). Jméno skupiny je přitom narážkou na Bidenův slib "vystavět znovu a lépe" americkou ekonomiku, kterou tvrdě zasáhla omezení související s šířením koronaviru. Účastníci demonstrací tvrdí, že Bidenova vláda může pro snížení uhlíkové stopy dělat víc.

Pondělní protest připadal na federální svátek, který donedávna oficiálně oslavoval výročí, kdy Kryštof Kolumbus v roce 1492 poprvé doplul do Ameriky. V posledních letech však řada států a měst USA v reakci na výzvy volající po rasové spravedlnosti a dekolonizaci dějin tento svátek spojila s či nahradila Dnem domorodých obyvatel. Biden jako první americký prezident tento svátek domorodých obyvatel uctil v prohlášení.

Pondělní protesty byly pokojné. Desítky demonstrantů ale policie vystavila nepříjemnému zvuku ze zařízení, které má pomoci kontrolovat davy, píše list The Guardian s odkazem na videozáznamy. Použití zařízení se na internetu setkalo s kritikou. "Proč je zapotřebí policejní síla? Nic nedělají," stálo v jednom z tweetů. "Před zrádci hlavní město chránilo méně policistů," uvedla jedna z uživatelek s odkazem na lednový vpád stoupenců prezidenta Donalda Trumpa do sídla Kongresu s cílem zabránit zákonodárcům v potvrzení volebního vítězství Joea Bidena.

The Andrew Jackson statue at the @WhiteHouse was redecorated! Today is #IndigenousPeoplesDay but don’t get it twisted, colonization is not over. Native ppls are still fighting settler violence via fossil fuel extraction across Turtle Island! #PeopleVsFossilFuels pic.twitter.com/ntOIliXATW