Před sídlem soudu EU protestovaly stovky polských odborářů kvůli Turówu

Jaroslav Řezáč 22.10.2021 16:06

Poláci nás respektovali a nedělali si z mezinárodního jednání Polskou tržnici by bylo asi lepší...ale ono to není jen o vodovodu...ale i o vyčůranosti Poláků, kteří chtějí tu smlouvu na dva roky, aby jí mohli zrušit, přičemž těžit chtějí dalších 20 let...mě jen zajímá, jestli jsme tak slabomyslný, že by jsme jim na to plundrování dali bianko šek za nějaké drobné...ty následky budou pořád a narůstat, včetně vysoušení půdního profilu a poklesu spodních hladin a praskání zdí domů v Českém pohraničí. Jediné skutečné řešení je důl zavřít

Odpovědět