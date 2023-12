Předseda COP28 oznámil dosažení dohody o odklonu od fosilních paliv

Slavomil Vinkler 13.12.2023 10:17

Chce-li se něco regulovat, musí se to měřit.

Návrh dohody vyzývá k "odklonu od fosilních paliv v energetických systémech, a to spravedlivým, řádným a rovnocenným způsobem ... tak, abychom do roku 2050 dosáhli uhlíkové neutrality v souladu s vědeckými poznatky". No a odklon měřit nejde.

Odpovědět