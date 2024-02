Přerov žádá u vysokorychlostní trati stavbu tunelu, s ohledem na přírodu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Vedení Přerova požaduje u připravované stavby vysokorychlostní trati u jeho místních částí stavbu tunelu, která by byla ohleduplnější ke krajině a životnímu prostředí. Trať podle zástupců města zasáhne do místních částí Vinary, Čekyně a Předmostí a dotýkala by se tamních kopců, které jsou chráněným územím. Město uvedlo, že by dvoukilometrová varianta tunelu byla z hlediska zásahu do okolního terénu nejvhodnější a nejcitlivější. ČTK to sdělila mluvčí radnice Lenka Chalupová. Podle Správy železnic (SŽ) je trať navržena šetrně, co nejdál od obytných domů a vyhýbá se chráněnému území.

Radní hodlají tento týden požádat dopisem ministra dopravy, SŽ a Stavební správu vysokorychlostních tratí, aby tato trasa zahrnula tunelovou variantu, tak jak bylo už dříve několikrát avizováno a požadováno. "Nechceme si nechat zničit krajinu vysokorychlostní tratí, která svou trasou zasáhne do místních částí Vinary, Čekyně a Předmostí. Nechceme dopustit, aby vycházková trasa za městem nenávratně zmizela," uvedl primátor Petr Vrána (ANO).

Navrhovaná trasa podle zástupců města prochází v hlubokých zářezech v místech, která jsou z hlediska kvality životního prostředí nenahraditelná. "Dotýkala by se Čekyňského a Popovického kopce, který je chráněným územím. Prostupy do okolní krajiny by musely být řešeny mimoúrovňově, a tím by byla celá oblast znehodnocena," uvedl vedoucí městského odboru rozvoje Pavel Gala. Stavba tunelu v délce zhruba dvou kilometrů by byla podle radnice k prostředí šetrnější. "Budeme proto požadovat, aby došlo k přepracování projektu, a tím ke kompromisu," doplnil náměstek primátora Tomáš Navrátil (ANO).

SŽ představovala návrh nové vysokorychlostní trati na Přerovsku minulý týden, upravila jej podle připomínek obcí z předchozích setkání. "Severně od Přerova je trasa navržena šetrně co nejdále od domů ve Vinarech a Čekyni. Trať je posazena níže než terén, aby ji bylo možné snadno překlenout mosty, které zajistí průchodnost pro obyvatele a návštěvníky oblasti i pro migrující zvěř. Také se vyhýbá chráněnému území," řekl ČTK mluvčí SŽ Dušan Gavenda. SŽ podle něj slíbila prověřit i další úpravy trati včetně částečného zakrytí zářezu.

Podle náměstka ředitele Stavební správy vysokorychlostních tratí Marka Pinkavy musí trať v krajině vypadat dobře, při vyhodnocování námětů obcí je ale podle něj nezbytné mít v patrnosti také finanční stránku věci. "Navrhované úpravy musí být obhajitelné. Myslíme také na budoucí provoz, údržba tunelu je nákladná a spotřeba elektrické energie vlaků v tunelu dvojnásobná," řekl ČTK Pinkava.

SŽ připravuje síť pěti vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice. V okolí Přerova je plánová trasa Praha - Brno - Ostrava, která je v úseku Brno - Ostrava rozdělena do dvou hlavních úseků: VRT Haná (Brno - Přerov) a VRT Moravská brána (Přerov - Ostrava). Trať mají využívat výhradně osobní vlaky, které budou projíždět rychlostí až 320 kilometrů v hodině.

