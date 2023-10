Přes 1000 ptáků zahynulo za jediný den po srážce s prosklenou budovou v Chicagu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Budova McCormick Place v Chicagu.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejméně tisíc ptáků zahynulo ve čtvrtek v Chicagu při nárazu do jediné budovy, když migrovali na jih do zimovišť. Dobrovolníci pak sbírali ptačí mrtvoly v okruhu 2,5 kilometru od McCormick Place, největšího kongresového centra v Severní Americe, které je z velké části pokryto sklem, což z něj činí pro ptáky smrtelnou překážku. Napsal o tom list The Guardian.

"Je to špička ledovce, ale je to obrovské, obrovské množství ptáků, které jsme našli mrtvé i zraněné," řekla Annette Princeová, ředitelka chicagské organizace Bird Collision Monitors, která sleduje nárazy ptáků do budov.

Čtvrteční incident představuje dosud největší množství ptáků, kteří zahynuli za jediný den po srážce s jedinou budovou, dodala Princeová.

Od konce středy do začátku čtvrtka se nad okresem Cook, kde se rozkládá chicagská metropolitní oblast, pohybovalo podle maximálního odhadu 1,5 milionu ptáků. Dobrovolníci nalezli mrtvoly lesňáčků olivových, drozdů rezavoocasých, sluk amerických a dalších druhů zpěvných ptáků.

Skutečný rozsah srážky se ukáže během několika dní, protože lidé budou nadále sbírat ptáky v centru Chicaga. Mnoho ptáků po nárazu pokračuje v letu i s vážnými zraněními, nakonec ale nepřežijí déle než několik hodin.

K úhynu ptáků ve velkém počtu na malém geografickém území dochází zpravidla v období vrcholící migrace na jaře a na podzim. Povětrnostní podmínky, jako je protivítr, déšť a mlha, mohou ptákům ztížit orientaci, navíc je může přilákat světelné znečištění z měst a uvěznit je mezi smrtelně nebezpečnými stavbami.

Ročně v důsledku srážek zahyne až miliarda ptáků. V případě Chicaga mrtví a zranění ptáci nejspíše přilétali z Kanady na cestě do Jižní a Střední Ameriky.

Migrace ptáků je zásadní pro udržení zdravých ekosystémů. Na území Kanady spáleném požáry mohou roznášet semena a napomáhat obnově lesní krajiny. Globální zvyšování teplot přispívá k nárůstu populací hmyzu a ptáci, kteří se jimi živí, mohou pomoci omezit problémy, které představují hrozbu pro člověka a potravinové systémy.

Ze všech měst v USA představuje světelné znečištění v Chicagu největší riziko pro stěhovavé ptáky. Vypínání světel v budovách je jedním ze způsobů, jak snížit jejich úhyn. Studie z roku 2021 provedená na McCormick Place, tedy na stejném místě, kde ve čtvrtek došlo k úhynu ptáků, zjistila, že vypnutí poloviny světel ve velkých budovách může snížit počet srážek šestkrát až jedenáctkrát. McCormick Place je účastníkem programu Lights Out Chicago, v jehož rámci budovy v noci dobrovolně zhasínají nebo tlumí světla, pokud se uvnitř někdo nenachází. Ve čtvrtek však byla rozsvícena kvůli akci.

Okenní skla s vizuálními značkami, jako jsou tečky nebo vzory, může rozbít zdání odrazu a umožnit ptákům rozpoznat, zda je zde pro ně bezpečný průlet. V roce 2020 Chicago schválilo nařízení o designu šetrném k ptákům, ale zatím nevstoupilo v platnost.

reklama