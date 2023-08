Převoz kusu ledové kry z Grónska do Španělska vyvolal kritiku ekologických aktivistů

Miloš Zahradník 19.8.2023 12:35

Proc to radeji neudelaji, tihle ekologove a vedci, obracene?

Dovezt do Gronska nejaky propagacni panel varujici pred globalnim oteplovanim. Expozici ukazujici sirici se Saharu a Evropu nicenou suchem&povodnemi. To vse v pavilonu vytapenem (pomoci solarnich panelu a vetrniku) na nesnesitelnych +40 stupnu - tak aby i mistni Eskymaci

z toho neco meli a mohli se tam treba jit v zime zahrat :)

