Při úniku oxidu siřičitého v Precheze nebyla podle firmy zhoršená imisní situace

Při pátečním úniku oxidu siřičitého do ovzduší v přerovské chemičce Precheza se nezhoršila imisní situace. Přerovské radnici, která si vyžádala od společnosti Precheza informace o míře znečištění, to dnes sdělil zástupce společnosti. ČTK to dnes řekla mluvčí radnice Lenka Chalupová. Případem se zabývá i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).V chemičce, která je součástí koncernu Agrofert, unikl v pátek večer do ovzduší oxid siřičitý. Únik nastal při poruše na zařízení tlakové membrány parního kotle. Ihned po zjištění úniku bylo zařízení odstaveno. Chemička o tom informovala přerovskou radnici, která zprávu v sobotu zveřejnila na webu. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský v sobotu ČTK řekl, že společnost si není vědoma, že by událost měla negativní vliv na kvalitu ovzduší v Přerově. Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu byla kvalita ovzduší v Přerově v pátek i v sobotu velmi dobrá.

Přerovská radnice si vyžádala informace o míře znečištění. Vedoucí životního prostředí společnosti Precheza Tomáš Navrátil dnes zaslal radnici vyjádření. "V souvislosti s danou situací nedošlo ke zhoršení imisní situace, která by mohla vést k překročení přípustné úrovně imisního znečištění na území města Přerova," uvedl vedoucí.

Případem se zabývá i ČIŽP. "V tuto chvíli můžu pouze potvrdit, že se tímto případem zabýváme a okolnosti úniku oxidu siřičitého do ovzduší zjišťujeme," sdělila ČTK mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.

Z areálu chemičky unikl v roce 2014 do ovzduší oxid siřičitý. Stalo se to v noci na 29. října při obnově výroby kyseliny sírové. Limit oxidu siřičitého v ovzduší byl tehdy překročen až šestatřicetkrát. Většina obyvatel Přerova tou dobou spala, dva policisté se ale nadýchali vzduchu nasyceného oxidem siřičitým a museli do nemocnice kvůli popálení a poleptání hrtanu.

Pilířem výrobního programu Prechezy je titanová běloba, která nachází uplatnění při výrobě barev, plastů, papíru, umělých vláken i v potravinářském průmyslu.

