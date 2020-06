Případ podivné smrti obyčejného zajíce

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Mnetěš, o. s.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Náš příběh začal v podvečer ve středu 27. května 2020 na dohled od hory Říp, v malé obci Mnetěš, na místě zvaném U Ovčína. Asi tři metry od laviček k posezení tu dodělal jeden dočista obyčejný zajíc. Poslední chvíle jeho života jsou zaznamenány na telefon . Jedenáct sekund dlouhý záznam ukazuje zajíce v podivné agónii.

V tuto chvíli je zajíc dávno mrtvý a jeho tělo odpočívá v chladícím boxu Státního veterinárního ústavu v Praze. Vědci se z jeho kadáveru pokusí zjistit, na co vlastně uhynul. Proč je smrt jednoho zajíce důležitá?

Protože jen kousek od místa skonu zajíce se nacházely čerstvě vyježděné koleje od zemědělské techniky, a také v trávě vypálený flek. Možná nějakou průmyslovou chemií, pesticidem? Pole s obilím je odtud skutečně kousek, a tak není zase tak nečekanou spekulací, že by podivná smrt zajíce, postřik na poli a zmíněný flek mohly být spolu nějak provázané. Možnou souvislost v tom určitě viděl občan Mnetěše Michal Jeřábek, kterému není lhostejné, co se v jeho nejbližším okolí děje s životním prostředím a kterého podivná smrt zajíce nenechala klidným.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Mnetěš, o. s. "Vypálený" flek trávy kousek od laviček.

Motorem jeho rozhořčení bylo to, že v ten samý den, kdy bylo pořízeno video, se na stejném místě pohybovaly děti z mnetěšské školy a školky. Vyrazily sem za přírodou a čerstvým vzduchem. „Přišlo mi, že existuje významná pravděpodobnost, že děti mohly být vystaveny působení stejné látky, která možná otrávila zajíce,“ komentuje to Jeřábek. To by byl vážný problém. Jak něco takového ale ověřit? „Těžko. Nikdo totiž nemá povinnost obyvatele o aplikaci běžných zemědělských postřiků informovat,“ říká Jeřábek.

Obec Mnetěš na děti a jejich zdraví myslí. A už v roce 2013 se obec dohodla se zemědělcem, který na přilehlém poli hospodaří, že bude o postřicích nad rámec svých povinnosti informovat místní školku, aby nedošlo k ohrožení zdraví dětí.

To, zda zemědělec den před úhynem zajíce pole stříkal a zda o tom informoval školku, se nám od něj nepodařilo zjistit, na svém telefonu není k zastižení.

Jak ale tvrdí starosta obce Vladimír Satran, „na onom konkrétním poli se stříkalo v úterý, možná ve středu. A ne, nikdo nám to předem nikam nehlásil.“ Hned ale dodává, že nechce na nikoho ukazovat prstem, dokud se neví nic určitého. Jako volnočasový myslivec má jasno v tom, že teď, mezi jarem a létem, mohou na polích hynout zajíci z nejrůznějších příčin. A ne jen nutně otravou. „Klidně to mohla být třeba tularémie. Než to teď nějak hodnotit, počkal bych si na výsledek šetření veterinářů,“ říká starosta Satran.

Otázka je, mohl zajíc uhynout na otravu? Že by aplikace hnojiv a postřiků v zemědělství teoreticky mohla být jednou z příčin možných úhynů zvířat na polích, včetně zajíců, nám potvrdila tisková mluvčí Českomoravské myslivecké jednoty Andrea Güttlerová.

A i podle Františka Havránka z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti patří ztráta plachosti, dezorientace, padavost a mátožnost, k dost nestandardním projevům chování. „Zajíc stižený nějakou chorobou, ve fatálním stavu, spíš někam zaleze, schová se a uhyne,“ říká Havránek. „Vámi popisované příznaky jsou dost atypické a teoreticky napovídají, že by skutečně mohlo jít o otravu.“ Odpověď na tuto otázku ale spolehlivě přinesou až laboratorní testy uhynulého zajíce.

To bude možné hlavně díky tomu, že pan Jeřábek spolu s Martinem Hinterholzingerem nečekali a na místo vypáleného fleku v trávě a skonu zajíce povolali kontrolory Státní rostlinolékařské správy. A hlavně mrtvého zajíce včas dopravili na Státní veterinární ústav. Pokud byste někdy sami řešili podobnou věc, vězte, že rychlost je zásadní.

„Třeba otrava stutoxem vyprchá z kadáveru po dvou třech dnech,“ říká Zdeněk Vermouzek, ředitel Českého svazu ornitologického, organizace, která má s otravami volně žijících zvířat dost neblahé zkušenosti.

A zmínil ještě jeden podstatný detail. Cestu za chemiky Státního veterinárního ústavu se nevyplatí podnikat jen s nějakým nekonkrétním a obecným podezřením. „Pokud vás zajímá, zda zajíc uhynul na otravu po aplikaci postřiku, je ideální vědět, čím konkrétně se pole stříkalo.“ S náklady na jednu testovací sadu kolem dvou a více tisíc by zjišťování příčiny úmrtí ušáka mohlo vyjít velmi draho. Postřiků jsou desítky. Abyste mohli efektivně doložit, že došlo k otravě, potřebujete dopředu vědět, čím se stříkalo.

Problém je, že to v podstatě nejde zjistit. Zemědělec v našem konkrétním případu není k zastižení a ani není povinován vám to sdělit. Neví to ani starosta konkrétní obce, na jejímž katastru se postřik aplikoval. Informace, čím se pole stříkalo, je zaznamenána jen v agronomickém deníku, do kterého ale kromě kontrolorů nemůže nahlédnout nikdo, kdo není vlastníkem pozemku, hospodářem. Jen osoba, která pole stříkala.

Dá se nějak zúžit výběr z desítek možných aplikovaných postřiků, a nějak vhodně nasměrovat chemiky Státního veterinárního ústavu k tomu, co by mohli v zajíci z Mnetěše hledat? Inženýr Petr Štěpánek z redakce Agromanuál.cz nám prozradil jen tolik, že na postřiky je teď, touto dobou, už skoro pozdě. „V úvahu připadají fungicidy, možná tak ještě teoreticky postřiky proti mšicím. Na ty ale byl letos chladný rok, takže opravdu spíš fungicidy.“

Fungicidy, tedy pesticidy využívané k hubení hub, ale obsahují různé účinné látky. V závislosti na požadovaném efektu. „Bavíme se tak asi o 5-10 látkách, které ale mohou být obsaženy v přípravcích od různých výrobců v různé koncentraci.“ O mnoho dál jsme se tedy nedostali.

Pomoci by v tom mohli kontroloři Státní rostlinolékařské správy, kteří už v terénu byli a vzorky z místa odebrali. Ti by mohli říct, zda a jakou látku na místě zaznamenali. Ale určitě to neřeknou panu Jeřábkovi, ani starostovi Mnetěše. Proč? Protože nejsou majiteli toho konkrétního pozemku. K informaci, čím vlastně zemědělec stříkal své pole, se jako člověk zvenčí nemáte šanci dostat. Těžko se pak hledá pravá přičina podivné smrti zajíce.

„Považuju za nehezkou a absurdní kuriozitu naší kocourkovské legislativy, že se nemohu dopředu dozvědět, kdy a čím se stříká na poli vedle mého pozemku,“ říká Jeřábek. „Alespoň tedy do doby, než nastane skutečný problém, přijdu o úrodu, děti dostanou vyrážku, nebo něco horšího. A to se pak až ex-post musím snažit o nápravu, ke které nemám prostředky. Vždyť tu jde skoro o obecné ohrožení, ne? Pesticidy jsou jedy a nehubí jen plevele.“

Jeřábek zmiňuje, že alespoň malou šanci něco zjistit, mají včelaři, které by zemědělci měli informovat o postřicích v okolí úlů. „Ale nerozumím tomu, proč se to nemůže dozvědět nikdo jiný a chránit tak své zdraví? Chráníme snad včely víc, než maminky s kočárkem na procházce?“ ptá se sugestivně Michal Jeřábek.

reklama