Příprava hlubinného úložiště má do roku 2022 stát 1,7 miliardy Kč

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | SÚRAO Příprava hlubinného úložiště jaderného odpadu v Česku bude od letoška do roku 2022 stát 1,7 miliardy korun. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Příprava hlubinného úložiště jaderného odpadu v Česku bude od letoška do roku 2022 stát 1,7 miliardy korun. Částka zahrnuje průzkumné práce, výzkum i příspěvky obcím v lokalitách. Vyplývá to z plánu činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) na další tři roky, který dnes bude schvalovat vláda. Postup státu při hledání úložiště dlouhodobě kritizuje Platforma proti hlubinnému úložišti, jež sdružuje 32 obcí a měst a 15 spolků, které postup státu při hledání úložiště dlouhodobě kritizují.

Mezi zvažované lokality pro hlubinné úložiště patří Kraví hora na Žďársku, Čertovka na pomezí Ústeckého a Plzeňského kraje, Březový potok poblíž Horažďovic v Plzeňském kraji, Magdaléna na Táborsku, Čihadlo na Jindřichohradecku, Hrádek na Jihlavsku, Horka na Třebíčsku a další dvě místa nedaleko jaderných elektráren - Na Skalním u Dukovan a Janoch u Temelína.

Plánované příspěvky obcím v uvažovaných lokalitách se pohybují od 11,3 milionu Kč do 17,7 milionu Kč ročně na lokalitu, v závislosti na velikosti průzkumného území a počtu obcí.

Materiál připomíná, že v letošním roce bude dokončeno hodnocení devíti potenciálních lokalit pro umístění hlubinného úložiště a vládě ČR bude podán návrh pro zúžení jejich počtu. Nově se má rozhodovat mezi čtyřmi místy.

"Zároveň bude pro zúžený počet lokalit připravována návazná etapa prací za účelem získání dat z hloubky úložiště v režimu geologického výzkumu a průzkumu na každé lokalitě a budou připraveny zadávací dokumentace pro výběrová řízení na návazné práce v oblastech bezpečnost, technická proveditelnost a socioekonomické aspekty," píše se v dokumentu pro vládu.

Výběr možného místa pro hlubinné úložiště jaderného odpadu v ČR se táhne několik let. Rada SÚRAO o snížení počtu vytipovaných míst pro úložiště z devíti na čtyři naposledy opět nerozhodla v lednu loňského roku. Předseda rady a náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla tehdy uvedl, že rada chce mimo jiné počkat na geofyzikální data, jež mají být k dispozici v letošním roce.

Aktuální materiál podotýká, že zřejmě bude posunut termín výběru finální lokality, který je nyní stanoven na rok 2025. Odůvodňuje to zpožděním geologicko-průzkumných prací a jejich hodnocení.

Úložiště, v němž by měly být trvale v hloubce půl kilometru umístěny tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, se má v ČR postavit do roku 2065. Náklady na jeho stavbu a provoz mají podle dřívějších informací dosáhnout zhruba 111 miliard korun. Nyní se vyhořelé palivo z jaderných bloků ukládá do meziskladů přímo v areálech elektráren.

reklama