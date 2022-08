Příznivci parkouru v Paříži vypínají noční osvětlení výloh a světelné reklamy

Licence | Některá práva vyhrazena Zdroj | Depositphotos Parkour spočívá ve schopnosti zdolávat překážky ve městě. Příznivci iniciativy tránují tak, že se snaží vypnout osvětlenou výlohu či reklamní poutač. Nouzový vypínač je totiž často několik metrů nad chodníkem.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Skupina příznivců parkouru, sportu, který spočívá v překonávání překážek v městském prostředí, v Paříži trénuje tak, že vypíná noční osvětlení výloh a světelné reklamy. Věří, že tím pomáhá šetřit energii a snižovat světelného znečištění ve městě. Členové skupiny tvrdí, že se nedopouští ničeho nelegálního, protože ministerská vyhláška už od roku 2018 nařizuje, aby přes noc byla světla na obchodech vypnutá, uvedla agentura DPA. Po dvou letech se vypínání osvětlených výloh rozšířilo z Paříže i mezi parkouristy v dalších francouzských městech.

Skupina několika mladých lidí se schází v pátek večer na zastávce autobusu v centru Paříže. Po chvíli se dají do pohybu. Jejich cílem ale není nějaký noční podnik či bar. Jsou součástí skupiny On The Spot Parkour, jež sdružuje příznivce tohoto městského sportu, kteří chtějí něco udělat pro životní prostředí.

V centru Paříže je v noci mnoho osvětlených výloh či reklamních tabulí, ačkoliv by tomu tak být nemělo. Ministerstvo životního prostředí už před čtyřmi lety vydalo vyhlášku, která nařizuje, že osvětlení musí být vypnuté od jedné do sedmi hodin ráno. Mnoho majitelů a provozovatelů o tom však neví, nebo nařízení nedbá, ačkoliv jim hrozí pokuta 150 eur (téměř 4000 korun) či dokonce až 750 eur (18.500 korun), pokud povinnost nesplnili opakovaně.

Parkour spočívá ve schopnosti zdolávat překážky ve městě a jeho příznivci se cvičí ve šplhání po různých plochách. Toho využívá již zmíněná iniciativa. Když její členové vidí při noční obchůzce městem osvětlenou výlohu či reklamní poutač, snaží se je vypnout. Většinou toho dosáhnou tak, že najdou nouzový vypínač, který je často umístěn několik metrů nad chodníkem.

Podle Kevina Haa, který se podobných akcí účastní už dva roky, je cílem iniciativy "spojit zábavné s užitečným". "Pravidelně spolu cvičíme, akce Light off je jen takový bonus," tvrdí mladý muž. Členové iniciativy přitom odmítají, že by jejich počínání mělo nějaký politický podtext.

Řada měst, nebo i celé země jako Španělsko, začala letos nařizovat vypínání světelných reklam, osvětlení výloh či veřejných budov kvůli úsporám energií. Pařížská radnice ale vyhlášku před čtyřmi roky schválila, aby omezila světelné znečistění, na které si stěžovali někteří obyvatelé a které má podle náměstka pařížské starostky Christophea Najdovského "katastrofální dopad na biodiverzitu" ve francouzské metropoli. Rozsvícené výlohy a vývěsky například nadměrně hubí hmyz a mají negativní dopad na ptáky i stromy. Škodí také lidem, protože světlo pronikající do bytu narušuje jejich spánek.

Najdovski a jeho kolegyně Anne Souyrisová, která je náměstkyní starostky pro boj se znečištěním, akci mladých sportovců vítají, napsal deník Libération. Vesměs pozitivní je podle Kevina Haa i reakce kolemjdoucích. "Někteří nám tleskají, další nabízejí i pomoc," řekl levicovému deníku.

Problémy nejsou většinou ani s policií, byť podle mladého muže občas někteří policisté vyhlášku neznají. Podle něj je odezva na jejich akce dobrá i díky tomu, že je akrobatická, nekonfliktní a apolitická. Obdobné skupiny se v posledních měsících objevily i v dalších francouzských městech, například v Marseille, Rennes, Toulouse či Aix-en-Provence.

reklama