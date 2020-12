Příznivci podpořili Zoo Brno, poslali více peněz na adopce zvířat

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | ZOO Brno Nejvyšší příspěvek byl darován na vlka arktického, šlo o 400 000 korun. Surikata pak má 46 adoptivních rodičů a přispěvatelů na chov. Dárci na chov surikat přispěli celkovou částkou 117 000 korun. Lidé ale přispívají třeba i na chov lvů, ledních medvědů, tygrů, žiraf či lachtanů a šimpanzů.

Příznivci brněnské zoo jí letos poslali prostřednictvím takzvaných adopcí zvířat podstatně více peněz než loni. Zatímco loni částka činila asi 1,5 milionu korun, za letošek je to už 2,8 milionu korun. ČTK to řekl mluvčí zoo Michal Vaňáč.

Zoo je nyní kvůli opatřením proti šíření nového typu koronaviru uzavřená, stejně jako na jaře a na podzim. Přišla kvůli tomu na tržbách za vstupné asi o osm milionů korun. Alespoň část jí vynahradili příznivci.

"Již několik let se na prvních příčkách v oblíbenosti zvířat drží vlk arktický a surikata, ani tento rok tomu nebylo jinak. Vlk arktický se v současnosti může pochlubit 61 adoptivními rodiči a přispěvateli na chov, ti celkově přispěli částkou 608 610 Kč," uvedl mluvčí.

Právě na vlka arktického dárce letos věnoval nejvyšší příspěvek, šlo o 400 000 korun. Surikata pak má 46 adoptivních rodičů a přispěvatelů na chov. Dárci na chov surikat přispěli celkovou částkou 117 000 korun.

Lidé ale přispívají třeba i na chov lvů, ledních medvědů, tygrů, žiraf či lachtanů a šimpanzů.

Dary od přispěvatelů se nejvíce zvyšovaly právě v době uzavření zoo. Na jaře byla zoo uzavřená od 16. března do 27. dubna, příznivci do zoo za tu dobu poslali téměř 340 000 korun, loni za stejné období 124 000 korun. Na podzim byla uzavřená od 9. října do 3. prosince, od příznivců tehdy dorazilo téměř 750 000 korun, loni za stejné období asi 335 000 korun.

Brněnská zoologická zahrada byla otevřena v roce 1953. Loni ji navštívilo přes 331 000 lidí, meziročně zhruba o 1000 více. Je to nejvíce od roku 1997, odkdy zařízení vede přesnou evidenci prodaných vstupenek. Letos přišlo asi o 80 000 návštěvníků méně než loni.

