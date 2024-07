V liberecké zoo začínají práce na umělém mokřadu, zahradě sníží spotřebu vody

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Zoo Liberec

V liberecké zoo začínají práce na budování umělého mokřadu, který bude součástí jejího nového vodohospodářského systému. Zahradě umožní opakovaně používat takzvanou šedou vodu, díky čemuž ušetří až polovinu současné spotřeby vody z vnějších zdrojů, informovala mluvčí zoo Barbara Tesařová.Nejstarší zoo v Česku potřebuje ročně zhruba 60 000 metrů krychlových vody. Nový vodohospodářský systém získá v rámci mezinárodního projektu Life 4 Zoo s evropskou dotací 1,665 milionu eur (cca 40 milionů Kč). Zapojené do něho jsou i zoo v Barceloně a univerzity v Liberci, Barceloně a španělském městě Girona.

Nový vodohospodářský systém by měla mít liberecká zahrada hotový do konce října. Začne se mokřadem, do něhož bude po dokončení svedena k vyčištění voda z horní části zahrady. "První stavební práce budou probíhat v malé rokli vedle pavilonu levhartů, kde vznikne konstruovaný mokřad s vertikálním kořenovým filtrem o rozloze 130 metrů čtverečních a akumulačním objemem 108 metrů krychlových," uvedla Tesařová.

S dalšími pracemi, které zahrnují výkopy pro položení potrubního vedení, bude vybraná stavební firma čekat do začátku září, kdy pro zoo končí hlavní návštěvnická sezona. Rozvody z velké části povedou přes výběhy zvířat, což omezí jejich pohyb venku. "Stavbaři nám přislíbili realizovat práce ve výbězích tak rychle, jak to jen půjde, aby stavba ovlivnila pohodu a život našich zvířat v co nejmenší možné míře. Zároveň ani nechceme nijak výrazně omezit komfort našich návštěvníků při prohlídce, a tak všechny hlučné stavební úkony budou probíhat až po zavírací době zahrady," řekl ředitel zahrady David Nejedlo.

Pokud vše půjde podle plánu, v listopadu zahájí zoo zkušební provoz nového vodohospodářského systému. "Systém poběží devět měsíců v roce a denně vyčistí až sto metrů krychlových vody. Podle našich propočtů pomůže nové řešení zahradě uspořit jen během dvou a půl roku až 70 000 metrů krychlových vody. Zahrada tím také stabilizuje kapacitu místních vodních zdrojů a sníží závislost na vnějších zdrojích," uvedl hlavní koordinátor projektu z liberecké univerzity Tomáš Lederer.

Výsledkem bude, že do nově vybudovaného umělého mokřadu bude svedena znečištěná voda z bazénů zvířat v horní části zahrady, kterou obývají žirafy, tapíři, zebry nebo samice slona. "Konstruovaný mokřad s předčištěním na separačním pískovém filtru zkombinuje procesy koagulační filtrace a biologického čištění v přirozeném biofilmu. S výjimkou zimy poskytuje vysokou účinnost při odstraňování organického i dusíkatého znečištění. Voda bude navíc dočištěna koagulací a ultrafiltrací. O zbytkové mikrobiální čištění se postará ultrafialové záření," dodal Lederer.

