Prodej elektrických aut stoupl za tři čtvrtletí o 123 procent na 6,21 milionu

Foto | Tanya Pro / Unsplash

Prodej elektrických aut ve světě za tři čtvrtletí vzrostl o 123 procent na 6,21 milionu vozů. Z toho 2,8 milionu připadá na Čínu, V Evropě mají téměř čtyři z deseti nově registrovaných aut elektrický nebo hybridní pohon. Česko zatím s podílem bateriových aut kolem 11 procent výrazně zaostává. Vyplývá to z nejnovější studie PwC Strategy & Electric Vehicles Sales.

Světovou produkci a odbyt čistě elektrických aut táhne Čína, která meziročně prodeje téměř ztrojnásobila. Trh v Evropě ve 3. čtvrtletí zpomalil z více než dvojnásobného růstu v předchozích čtvrtletích na 32 procent. Důvodem je obecný nedostatek komponentů, který ovlivňuje nejen auta s tradičními pohony, ale i elektromobilitu.

"V Evropě zůstávají nejoblíbenější hybridní vozy, i když čistě elektrická auta mají nejsilnější tempa růstu. Ještě většímu růstu poptávky po čistě elektrických autech brání stále nedostatečná infrastruktura dobíjecích stanic. Právě její rozvoj bude klíčovým impulsem pro to, aby i v Evropě čistě elektrická auta převzala současnou roli hybridů,“ uvedl Pavel Štefek z PwC. Za Čínou i Evropou přitom tradičně zaostávají USA, kde podíl elektro a hybridních aut dosahuje jen osm procent.

Hlavním světovým tahounem prodejů čistě elektrických aut je opět Čína. Ta ve 3. čtvrtletí na silnice uvedla 782 000 elektromobilů, což je meziročně téměř třikrát více než loni. Na deseti nejvyspělejších evropských trzích se přitom ve stejném období prodalo 275 000 čistě elektrických aut, tedy o 53 procent meziročně více.

"Na Evropu obecně dopadly nejsilněji problémy s nedostatkem čipů. Řada automobilek musela alespoň na pár týdnů zcela zastavit výrobu. V tomto světle je více než 50 procentní nárůst zájmu o elektromobily skvělý výsledek. Zatímco ještě před dvěma lety tvořila plně elektrická nebo hybridní auta jen osm procent celkových prodejů v Evropě, nyní je to 38 procent,“ dodal Štefek. Podle něj by již v příštím roce mohl počet registrací elektrických a hybridních aut na nejvyspělejších trzích Evropy překonat prodej benzínových a dieselových aut.

Řada evropských zemí se zavázala k omezení provozu aut se spalovacími motory. Státy EU se domluvily na zákazu prodeje nových aut s čistě spalovacími motory od roku 2035, řada zemí včetně Velké Británie, Švédska, Nizozemska nebo Rakouska umožní už po roce 2030 nové registrace pouze pro elektromobily a hybridy. Norsko chce mít čistě bezemisní provoz nových aut už za tři roky. Na skončené klimatické konferenci COP26 v Glasgow se 24 zemí a několik předních výrobců automobilů zavázalo, že ukončí prodej aut se spalovacími motory do roku 2040. Ještě rychlejší tlak na auta s čistým pohonem přichází z některých velkých evropských měst, které už nyní zakazují vjezd starších dieselů a třeba Paříž chce zakázat veškeré dieselové motory od roku 2024.

Podle studie PwC by na konci letošního roku mělo po celém světě jezdit asi 15 milionů hybridních a elektrických aut. Růst přitom nepoleví, v průběhu následujících pěti let by se tento počet měl víc než ztrojnásobit, na konci roku 2026 by to mělo být 52 milionů vozů.

