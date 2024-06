Projekt firmy Rio Tinto na těžbu lithia v Srbsku přírodě neškodí, tvrdí firma

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Studie ukázaly, že projekt společnosti Rio Tinto na těžbu lithia v Srbsku nebude mít škodlivé dopady na životní prostředí. S odkazem na tvrzení tohoto britsko-australského podniku to uvedla agentura Reuters. Srbsko firmě plán na těžbu lithia za 2,4 miliardy dolarů (zhruba 55 miliard Kč) zastavilo v roce 2022 právě s argumentem, že není pro přírodu bezpečný. Pokud by firma přece jen v oblasti Jadar na západě Srbska těžit začala, mohlo by se tak pokrýt 90 procent současné potřeby lithia v Evropě.Lithium se používá mimo jiné při výrobě baterií do elektromobilů a mobilních zařízení. V mnoha velkých ekonomikách se považuje za kriticky důležitou surovinu.

Srbská divize společnosti Rio zveřejnila několik environmentálních studií, které se prováděly posledních šest a půl roku. "Výsledky vědeckého výzkumu ukazují, že projekt Jadar lze realizovat bezpečně při dodržení nejvyšších domácích a mezinárodních ekologických standardů," komentovala výsledky analýz firma.

Srbský prezident Aleksandar Vučić v lednu uvedl, že úřady chtějí s firmou Rio Tinto o projektu dál jednat. Vítá i veřejnou diskusi o tom, zda se má projekt uskutečnit. Zástupkyně těžební firmy v Srbsku Marijanti Babičová uvedla, že společnost zveřejnila studie, právě aby "obnovila veřejný dialog" o těžebním projektu.

Srbská vláda těsně před parlamentními volbami v roce 2022 odebrala firmě Rio Tinto licenci na projekt. Reagovala tak na petici ekologických skupin a místních komunit, kterou podepsalo na 30.000 lidí.

Ekologičtí aktivisté tvrdí, že důl znečistí vodní zdroje a způsobí další škody na životním prostředí v Srbsku. Země je přitom už teď jedním z nejvíce znečištěných regionů Evropy.

