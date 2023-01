Proti demolici německé vesnice Lützerath demonstrovalo asi 10 000 lidí

Climate activist Greta Thunberg marched with protesters in western Germany as they try to save the village of Lützerath from being swallowed by a coal mine. pic.twitter.com/w7PFmWNd0u

Asi 10 000 lidí včetně švédské klimatické aktivistky Grety Thunbergové včera demonstrovalo u západoněmecké vesnice Lützerath proti její demolici, informovala rozhlasová a televizní stanice WDR. Lützerath, který se v posledních dnech stal v Německu symbolem boje proti změnám klimatu, je bourán kvůli rozšiřování blízkého hnědouhelného dolu.

Protest začal v obci Keyenberg, která leží zhruba tři kilometry od Lützerathu, ale někteří protestující ho opustili a pokusili se proniknout do vesnice, která je předmětem sporů. Policie, která má v pohotovosti i vodní děla, jim v tom bránila. Další aktivisté jsou přímo v hnědouhelném dole.

S vyklízením Lützerathu, v němž bylo původně přes 400 aktivistů, začala policie ve středu a v pátek s ním byla prakticky hotová. Zatímco odpoledne policisté z místa odnášeli lidi z poslední obsazené budovy, začala demolice jednoho ze statků. Včera demolice vesnice za neustálého deště pokračuje. Zároveň se policisté z místa snaží dostat posledních pár aktivistů, kteří si vytvořili příbytky ve stromech. Dva se navíc ukryli v tunelu pod zemí.

Před hlavní skupinou aktivistů odpoledne promluvila Thunbergová. "Dokud je uhlí v zemi, není boj prohraný," vzkázala jim. "Uhlí je pořád ještě v zemi. A my jsme pořád ještě tady," prohlásila.

Climate strike week 230. We are currently in Lützerath, a German village threatened to be demolished for an expansion of a coal mine. People have been resisting for years. Join us here at 12 or a local protest tomorrow to demand that #LützerathBleibt !#ClimateStrike pic.twitter.com/hGrCK6ZQew