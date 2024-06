Proti větrným elektrárnám v Brništi se v anketě vyslovilo méně než 30 procent lidí

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Proti stavbě větrných elektráren v Brništi na Českolipsku se v anketě vyslovilo méně než 30 procent zúčastněných. Projekt podpořilo 54,2 procenta hlasujících, dalších 16 procent zapojených lidí uvedlo, že jim nevadí, řekl ČTK mluvčí obecního úřadu Radovan Vrátný. Otázce výstavby větrných elektráren se obec věnuje od loňského jara, díky podpoře obyvatel může teď radnice v projektu pokračovat."Máme v této oblasti odpracovány přes dva roky, zjišťovali jsme možnosti a trendy, pečlivě zvažovali všechna známá rizika. Od počátku byl náš postoj takový, že nás to čeká tak jako tak, takže jsme se snažili minimalizovat negativní dopad na naše občany a zároveň dosáhnout maximálního výnosu v oblasti financí. Stále platí, že o výnos se obecní rozpočet férově rozdělí s občany, v poměru půl na půl. Jsme moc rádi, že se místní postavili za tento projekt a děkujeme jim za to, že se zapojili do ankety," řekl k výsledkům starosta Michal Vinš (NEZ).

V Brništi na Českolipsku plánují postavit šest větrných elektráren, každou o výšce kolem 150 metrů a instalovaném výkonu sedm megawattů (MW), původně se mluvilo o 14 až 15 elektrárnách, to ale obec odmítla. Do ankety k projektu se z více než 1300 obyvatel zapojilo 500 lidí, což byla bezmála polovina všech, kteří před hlasováním dosáhli hranice 18 let věku a mohli se zúčastnit. Před anketou uspořádal obecní úřad na začátku května veřejné jednání, kde starosta záměr představil a spolu s odborníky na větrnou energii odpovídal na otázky obyvatel.

Impulzem k záměru byl zájem společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje postavit v Brništi větrný park, teď má obec na stole dalších pět nabídek. Elektrárny by měly stát na západní straně obce pod Brnišťským vrchem, více než kilometr od nejbližšího domu. Ne všichni v obci jsou ale projektu nakloněni, lidé se obávají narušení krajiny, hluku, ale i takzvaného flicker efektu, což je míhání stínů. "Zásah do krajiny to je, ale benefity převažují," řekl na besedě předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.

Obec teď bude dál jednat s potenciálními investory, přednost chce dát nejvýhodnější nabídce. Smlouva by podle Vinše měla být na 25 let, což je předpokládaná životnost větrné elektrárny. Po tu dobu se pro obec počítá i s kompenzacemi nebo podílem na zisku. "My bychom uvítali elektřinu za výhodnější cenu nebo i zadarmo, to ale není možné," řekl starosta. Podle nabídek by ale měla obec na kompenzacích dostat nejméně osm milionů korun ročně, polovinu rozdělí svým 1320 obyvatelům, zbylé peníze plánuje využít na financování stavby kanalizace, která Brništi chybí.

V lokalitě nejde o jediný projekt, stavbu větrných elektráren už schválili v sousedních Velenicích, o větrném parku se diskutuje i v Zákupech. Podle starosty Velenic Petra Brůžka (Velenice společně-SNK) má obec smlouvu se společností ČEZ Obnovitelné zdroje. V plánu jsou tři elektrárny, pokud se bude stavět větrný park i v sousedním Brništi. Pokud tam nebude, počítá smlouva ve Velenicích s výstavbou čtyř elektráren.

