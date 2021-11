Čtyři pětiny Čechů pokládají plasty za hrozbu pro životní prostředí

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | fotoblend / pixabay.com

Čtyři pětiny Čechů považují plasty za hrozbu pro životní prostředí. Podle poloviny lidí plasty znečišťují moře. Většina Čechů pravidelně třídí odpad a více než polovina si třeba do obchodu nosí vlastní tašku. Vyplývá to ze zářijového průzkumu společnosti Perfect Crowd pro mezinárodní firmu Alpla, který se zabývá výrobou plastových obalů. Alpla dnes výsledky průzkumu zveřejnila na tiskové konferenci, kde také představila web replastuj.cz , který se snaží představit recyklovatelné plasty jako jedno z ekologicky šetrných řešení obalů. Web zmiňuje třeba opakované plnění plastových lahví. Podle průzkumu by skoro polovina Čechů souhlasila se zavedením záloh na PET lahve.

Z účastníků průzkumu uvedlo 56 procent, že si do obchodů nosí vlastní nákupní tašku. Tři pětiny z nich to zdůvodnili právě tím, že je to podle nich ekologičtější, a jedna pětina to dělá hlavně kvůli úspoře peněz. Zhruba 60 procent lidí také preferuje znovupoužitelný kelímek oproti jednorázovému, pokud obchod takovou možnost nabízí. Téměř polovina lidí také uvedla, že by jim nevadilo zavedení zálohového systému na PET lahve podobně, jako fungují zálohy na skleněné lahve. Pětina lidí řekla, že neví, co by jim chybělo ve světě bez plastů. Zhruba desetina dotázaných uvedla, že by jim chyběly PET lahve, a podobný podíl lidí by postrádal sáčky a plasty pro elektroniku.

Právě plasty tvoří podle 90 procent dotázaných většinu odpadu z obalů. Ředitel české pobočky firmy Alpla Jiří Daňsa ale dnes na tiskové konferenci uvedl, že v Evropě je v odpadech z obalů jen 19 procent plastových. Podíl plastů na obalových odpadech navíc podle Daňsy klesá. Ani na tzv. mikroplastech, tedy mikroskopických částečkách rozpadajících se plastových výrobků zamořujících například moře a oceány, nemají podle Daňsy hlavní podíl obaly. Mikroplasty se podle něj uvolňují především ze syntetických textilií, opotřebení pneumatik aut a městského prachu. Společnost Perfect Crowd provedla průzkum pro firmu Alpla letos ve druhé polovině září on-line mezi tisícovkou lidí ve věku od 15 do 55 let.

Lidé za týden sní a vypijí podle studie Světového fondu na ochranu přírody (WWF) z roku 2019 objem mikroplastů odpovídající platební kartě. Plasty se do lidského těla dostávají pitím znečištěné vody i konzumací potravin. Podle loni zveřejněné studie italských gynekologů a porodníků se mikroplasty objevily i v placentách části zdravých těhotných žen, kterým se narodily zdravé děti. Vědci se obávají, že malé částečky plastů mohou mít negativní důsledky pro vývoj plodu a zdraví dětí. Letos zase vědci z nizozemského Utrechtu uvedli, že narazili na velmi malé částečky plastů na vrcholech Alp, kam plast zřejmě přinesly větry z měst ve znečištěnějších částech Evropy.

