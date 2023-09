Průzkum: Na houby chodí pravidelně téměř třetina Čechů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos "Výsledky výzkumu potvrzují všeobecně rozšířenou domněnku, že Češi mají mimořádný zájem o sběr hub," uvedla společnost SC&C.

Téměř třetina Čechů vyráží pravidelně do lesa sbírat houby. Nejpilnější jsou obyvatelé Vysočiny. Většina lidí chodí na houby ráno a preferují známá místa. Pouze necelá pětina Čechů naopak nehoubaří vůbec. Vyplývá to z průzkumu společnosti SC&C, který se uskutečnil od 1. do 4, září a zúčastnilo se ho 1553 lidí.

"Výsledky výzkumu potvrzují všeobecně rozšířenou domněnku, že Češi mají mimořádný zájem o sběr hub," uvedla společnost SC&C. Několikrát týdně chodí na houby šest procent dotázaných, několikrát měsíčně 23 procent. Zřídka pak houbaří 54 procent populace a 17 procent veřejnosti houby nesbírá nikdy.

Na Vysočině chodí několikrát týdně na houby 18 procent lidí. V Pardubickém kraji je to 14 procent, v Královéhradeckém a Karlovarském pak 13 procent dotázaných. "Přestože obyvatelé Prahy se tomuto koníčku nevěnují tak intenzivně jako obyvatelé jiných regionů, na houby alespoň občas vyrazí více než 80 procent z nich," uvedli autoři průzkumu.

Nejraději Češi vyrážejí do lesa v ranních hodinách, většina z nich nejpozději v devět hodin. Po obědě chodí na houby pouze pětina lidí, ale patří mezi ně i ti nejaktivnější houbaři. "Výzkum také odhaluje, že více než polovina českých houbařů, bez ohledu na pohlaví, věk nebo vzdělání, preferuje sběr hub na dobře známých místech, kde mají jistotu, že houby rostou," podotkli autoři.

Sběru lesních plodů se pravidelně věnuje přibližně 13 procent populace, převážně lidé do 50 let věku. Odpověď "zřídka" zvolilo 57 procent lidí. "Motivací pro sběr lesních plodů je pro tři čtvrtiny těchto sběračů především chuť lesního ovoce. Podobně jako při houbaření i výlety za lesními plody jsou často spojeny s relaxací a pobytem v přírodě," dodala společnost SC&C.

Podle webu Českého hydrometeorologického ústavu mají houby nyní dobré podmínky na celém území Česka, pravděpodobnost jejich výskytu je vysoká. Houby nejlépe rostou po vydatných deštích a následném teplém počasí, nesmí ale být příliš horko. Typicky se houbám dobře daří v období od července do září.

