Průzkum: Téměř tři čtvrtiny odpadu v Česku se dají dále vytřídit

Tonda Selektoda 11.4.2023 16:36

Ano, ano, třiďte lidičky i ten bioodpad, bo jeho ukládání na skládku je drahé, vznikají skleníkové plyny a zápach, hrabou se v něm ptáci a hlodavci. Návod:

• kosti, masíčko, salámek, šunčičku, páreček, sádlo do jedné nádobky

• slupky od banánu, pomeranče, citrónu, grepu jsou chemicky ošetřeny. Šup s nimi do druhé nádoby

• slupky od cibule, česneku, nahnilou mrkev, okurky, rajčata, brambory, do třetí nádoby

• plesnivý chléb, rohlík, buchty, koláče, knedlíky a rýži, do čtvrté nádoby

• Zkyslé mléko, žluklé máslo, zkažený sýr, tvaroh, majonézu, jogurt, do páté nádoby

• Skořápky od vajec věnujte místnímu chovateli slepic, nebo jimi pohnojte obecní trávník

• a olej po smažení přefiltrujte přes svou ponožku, nalijte do PET-ky a odneste ho do místního dopravního podniku.

Aby se vám doma při tom třídění nepomnožily masařky, octomilky, a nepáchlo to ve vašem bytě jako na skládce, kupte si v drogerii mucholapky, kvalitní insekticid proti hmyzu a své výše uvedené poklady spořádaně ukládejte do příslušného kontejneru na konci ulice.

Odpovědět