Průzkum: Včelaři po zimě evidují jedny z nejnižších úhynů včelstev

Tuzemští chovatelé včel přišli v uplynulé zimě o necelou desetinu včelstev, jde tak o jedny z nejnižších úhynů za několik posledních let. Velké škody jim tentokrát nenapáchala obávaná varroóza. Včelaři se ale loni kvůli chladnějšímu počasí potýkali s nižší produkcí medu. Vyplývá to z výsledků 9. ročníku projektu COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev, který vedou vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Do průzkumu se v České republice zapojilo 1154 chovatelů včel. ČTK to dnes sdělil Jiří Danihlík z katedry biochemie Přírodovědecké fakulty UP.

"Na základě vyhodnocených dotazníků byly letošní ztráty včelstev v tuzemsku vyčísleny na 8,4 procenta a jsou jedny z nejnižších za dobu monitoringu v České republice. Podobně nízké ztráty produkčních včelstev byly zaznamenány v pilotním ročníku 2013/14 a v roce 2015/16," uvedl Danihlík. V předchozím ročníku, který byl zaměřen na zimu 2020/21, nepřežilo zimní měsíce necelých 15 procent produkčních včelstev.

Nejvyšší ztráty včelstev v uplynulé zimě zaznamenali chovatelé v Praze (18,1 procenta) a Libereckém kraji (16 procent). Naopak nejnižší úhyny nahlásili včelaři v Královéhradeckém kraji (5,5 procenta). Mezi hlavní příčiny ztrát včelstev patřila nosematóza, vyhladovění včelstev a také zootechnické chyby. "Varroóza byla nejspíše minoritní příčinou letošních úhynů. Problémy působila jen velmi lokálně," podotkl Danihlík.

Téměř polovina včelařů v dotazníkovém šetření uvedla, že rok 2021 byl opět charakteristický nízkou či podprůměrnou produkcí medu, kterou chovatelé zaznamenali i v roce 2020. "Na produkci medu se jednoznačně podepsal vývoj počasí v jarních měsících, kdy bylo chladno a deštivo. Mnozí chovatelé museli svá včelstva dokrmovat v době, kdy obvykle vytáčejí med. Letošní rok má zatím z pohledu produkce medu velmi slibný vývoj," řekl Danihlík.

Danihlík upozornil, že po loňském útlumu varroózy by letos měli být včelaři ve střehu. "I s ohledem na dosavadní průběh počasí hrozí, že se již během léta přemnoží parazitičtí roztoči varroa destructor. Tito roztoči jsou pro včely velmi nebezpeční. Na našem webu www.coloss.cz mohou včelaři nalézt návody a články, jak varroóze efektivně předcházet,“ podotkl.

V Česku je evidováno bezmála 700.000 včelstev a zhruba 61.000 včelařů. Odborníci z kateder biochemie a geoinformatiky PřF UP díky pravidelným monitoringům zimování včelstev zjistili, že rozsáhlé úhyny včel se v Česku opakují v průměru jednou za dva až tři roky.

