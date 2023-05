První hlasování o průlomové evropské legislativě na obnovu přírody skončila úplným odmítnutím

Anyr 26.5.2023 10:03 Reaguje na DAG

Ty jsi někdy viděl opak? Hodnou zemědělskou, nadnárodní lobby, co vytýká vědcům, že to jde dělat i lépe, ta ochrana přírody? A ještě třeba by jim k tomu dali nějaký svůj fond? :D



Zemědělci přece fungují nezávisle na přírodě! Bývá to právě ona, která jim vše komoplikuje. Počasí, půda, opylovači... dej s tím pokoj! Odstraníme přírodu a konečně nadejde vláda všemocných technokratů; prvidelných a hojných výnosů GMO skleníkových plodin, rostoucích výlučně v živném roztoku.



Pak třeba konečně lidstvo vyhyne :D

Odpovědět