Psi mají v Jihlavě vlastní hřiště, do parku v centru smět nebudou

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jihlava zřídila psí hřiště s překážkami. Slouží k volnému pohybu a výcviků psů, uvedl mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk. Hřiště rozšíří možnost volného pohybu psů ve městě. Od příštího týdne naopak bude platit zákaz vstupu psů do parku v centru města.Hřiště se nachází Na Dolině mezi ulicemi Kainarova a Jiráskova. Má devět překážek, téměř všechny jsou určené pro psy všech velikostí. Zvířata na nich mohou zdolat slalom, proskočit kruh, přejít přes houpačku nebo kladinu. Majitel se také může schovat za sloup a se psem hrát na schovávanou.

Provozní řád počítá s otvírací dobou od 6:00 do 22:00. Pokud psi nepředstavují pro okolí riziko, mohou být na hřišti bez náhubku a volně puštění. Náklady na výstavbu byly asi 240 000 korun a hradili je sponzoři.

Červnové zasedání zastupitelstva Jihlavy projednalo novou vyhlášku upravující pohyb psů ve městě. Z důvodu zachování klidu a piety jim zakázalo vstup do Parku Gustava Mahlera, kde do roku 1939 stávala židovská synagoga. Výjimku ze zákazu mají vodicí a asistenční psi. Do parku bude možné se psy přijít také v době konání kulturních akcí či jarmarků. Vyhláška bude účinná od 9. července. Vymezuje zároveň prostory pro volné pobíhání psů v lokalitách Pod prádelnou, Kainarova, Keťásek, Skalka, Hlavní nádraží, Na Kalvárii, Velký Heulos a Malý Heulos.

Roční poplatek za psa je v Jihlavě od 200 do 1000 korun. Nejvyšší částku platí ti, kteří mají více než jednoho psa, nejnižší poplatek hradí lidé nad 65 let, kteří mají jednoho psa.

reklama