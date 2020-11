Raději opravit, než vyhodit. Vídeň proplácí obyvatelům část útraty za opravárenské služby

Jan Šimůnek 23.11.2020 09:18

Je to pitomost. Stačilo by došlápnout na technologie, které aktivně zabraňují opravám (např. atyp šrouby a nýty místo šroubů apod.) a technologie, které uměle omezují životnost výrobku (tzv. "kurvítka"). A pak to nechat na trhu.

Ovšem nejvýznamnější technologii, omezující životnost prakticky veškeré elektroniky, nám bruselský výbor pro všeobecné blaho naopak vnutil (zákaz olova v pájkách).

