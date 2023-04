Radnice mexického letoviska kvůli turistům vytrhala rejnokům jedovaté ostny

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Rejnoci jsou přitom v Mexiku chránění, protože jsou důležití pro rovnováhu ekosystému, uvedl El País.

“Además de dejar indefensos a esos peces de sus depredadores, se rompen los ciclos naturales, afectando al ecosistema”. Para evitar picaduras a los turistas, el ayuntamiento de Huatabampo ha llevado a cabo la mutilación de aguijones en las rayas https://t.co/fTiaGteceN — EL PAÍS (@el_pais) April 8, 2023

Na severozápadě Mexika moře vyplavilo na pláž desítky mrtvých rejnoků. Stalo se to týden poté, co tamní úřady nechaly odstranit stovkám těchto paryb jedovaté ostny, aby neohrozily turisty během velikonočního týdne. Informoval o tom španělský deník El País , podle něhož se kvůli této kauze zdvihla velká kritika na sociálních sítích i ze strany ekologů.

Minulý týden El País zveřejnil video, na němž zaměstnanci radnice na pláži trhají rejnokům jedovaté ostny a pak je vracejí do moře. Jeden z nich k tomu řekl, že to dělají proto, aby se "turisté mohli koupat a bavit a nic se jim nestalo". Rejnoci se v této části roku stahují do teplých vod u pobřeží, což může přivodit nehodu s koupajícími se lidmi.

Rejnoci nejsou agresivní, ale schovávají se v písku a mohou lidi žahnout, když na ně šlápnou. Při žahnutí přijdou o část ostnu, který jim pak doroste. "Pokud se jim ale osten vytrhne násilím, jako to dělali zaměstnanci radnice, může jim to způsobit vnitřní zranění či dokonce smrt," uvedla veterinářka Elsa María Coriaová.

Starosta města Huatabampo v mexické státě Sonora, kde se incident odehrál, už kvůli této kauze odvolal radní pro životní prostředí.

Rejnoci jsou v Mexiku chránění, protože jsou důležití pro rovnováhu ekosystému, uvedl El País.

