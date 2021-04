Reakce na havárii na Bečvě: Novela rozliší mezi běžnou a mimořádnou nehodou a zvýší pokuty

Pavel Hanzl 9.4.2021 12:05

Je naprosto kouzelné, jak ouředníci kličkují a vymýšlí totální nesmysly, aby jakozakryli gigantickou korupci, kterou kličkováním vyřešit nelze.



"Po zkušenostech z Bečvy se ukázalo, že na mimořádné havárie nestačí zkušenosti ani organizační a personální kapacity vodoprávních úřadů obcí či krajů, uvedl k novele Brabeců.



Nejhorší ale je, že naše paravláda komunikuje s občany tak, že zcela natvrdo lže.

Tuhle havárii přece nevyšetřovaly žádné "vodoprávní úřady obcí nebo krajů", ale ČIŽP a Policie ČR.

A jejich pracovníci nejsou tak kolosálně neschopní, aby tak obrovskou havárii s tak obrovskými stopami nebyli schopni vyšetřit.

To by pak museli všichni do jednoho jít do invalidního důchodu na hlavu.

