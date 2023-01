Ředitel lesního a vodního hospodářství Lesů ČR vzejde ze tří uchazečů

Foto | Babette Landmesser / Babette Landmesser / Unsplash

Nový ředitel lesního a vodního hospodářství státního podniku Lesy České republiky (LČR) vzejde ze tří uchazečů. Do řízení se přihlásili čtyři zájemci, ale jeden nesplnil kvalifikační požadavky. Místo by mělo být obsazeno do poloviny února, řekla mluvčí podniku Eva Jouklová. Termín pro podání přihlášek vypršel v neděli o půlnoci.

Podnik, který spravuje téměř polovinu lesů v zemi, vypsal tendr na ředitele lesního a vodního hospodářství v prosinci. Původní termín pro podání přihlášek 30. prosince podnik kvůli malému počtu přihlášených prodloužil do 15. ledna. Tři uchazeče budou do konce ledna čekat pohovory a manažerské testy.

V neděli podnik uzavřel i příjem přihlášek do výběrového řízení na ředitele Oblastního ředitelství severní Čechy. I v tomto řízení jsou tři uchazeči, nový ředitel by měl být znám do poloviny února. Oblast severní Čechy donedávna vedl Pavel Rus, který se k 2. lednu stal ředitelem Lesní správy Lány. Rus v čele lánské lesní správy nahradil Miloše Baláka, který rezignoval loni v říjnu s platností ke konci roku 2022.

Úsek lesního a vodního hospodářství LČR zatím z pověření vede Jiří Groda, který byl od konce roku 2021 do loňského 13. prosince pověřeným generálním ředitelem podniku a předtím lesním správcem Lesní správy Vítkov na Opavsku. Grodu vedením úseku pověřil generální ředitel Dalibor Šafařík, který státní podnik vede od 14. prosince.

Šafařík také k 1. lednu jmenoval bez vypsání výběrového řízení ekonomickým ředitelem LČR Daniela Szóráda. Szórád byl v letech 2014 až 2018 generálním ředitelem podniku, od února 2019 byl ředitelem divize Morava lesnické společnosti LST z Trhanova na Domažlicku. V nedávném výběrovém řízení se ucházel o místo generálního ředitele LČR.

Obchodní a správní úsek LČR od 1. dubna 2022 vedou Radovan Srba a Igor Kalix. Do funkcí je tehdy jmenoval Groda. Srba i Kalix v těchto funkcích působili v letech 2014 až 2018 v týmu bývalého generálního ředitele Szóráda.

Lesy ČR za loňské první tři čtvrtletí meziročně znásobily hrubý zisk na rekordních 7,39 miliardy korun z loňských 2,9 miliardy Kč. Hlavním důvodem růstu zisku bylo zvýšení cen dřeva. Úkolem Lesů ČR v nadcházejícím období bude obnova lesů po kůrovcové kalamitě.

