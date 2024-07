Rekonstruovaná čistírna ve Žďáru nad Sázavou sníží znečištění 15 km toku Sázavy

Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Čistírna odpadních vod ve Žďáru nad Sázavou díky dokončované rekonstrukci za víc než 300 milionů korun sníží znečištění 15 kilometrů řeky Sázavy. Dokáže teď vyčistit větší objem splašků a čistí je lépe než před přestavbou, řekl ČTK Radek Zlesák, předseda předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. Zkušební provoz upraveného zařízení začal na jaře, potrvá do poloviny příštího roku."To znamená, že se ověřují na skutečném provozu výsledky, jak ta čistírna čistí," řekl Zlesák ke zkušebnímu provozu. První výsledky jsou podle něj dobré, zjištěné hodnoty jsou pod limity, které stanovuje stavební povolení. V čistírně byla také osazená účinnější kogenerační jednotka, která z plynu uvolňovaného z kalů vyrábí elektřinu a teplo.

V areálu ještě stavbaři pracují. Celá zakázka za 314 milionů korun bez DPH má být hotová do konce roku. Svazek na ni dostane 147 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí.

Čistírna dřív patřila městu, které ji před touto investicí předalo do majetku svazku obcí, jehož je členem. V původní podobě čistírna přestávala stačit potřebám dvacetitisícového města a okolních obcí. Přestavba začala v květnu 2022.

Lépe čištěné budou splašky z obce Polnička, Žďáru nad Sázavou a Hamrů nad Sázavou. Řeka by teď po nich neměla být cítit ani po velkých deštích. Podle Zlesáka je výhoda velké čistírny v tom, že musí splňovat přísnější podmínky na čištění vod, než kdyby ve stejném úseku byly tři čtyři menší čistírny.

Svazek má koncept čistíren pro víc obcí, které mu patří. "Tím ulevuje obcím a motivuje je, aby byly napojené na jednu větší čistírnu, která dokáže čistit lépe a efektivněji, i hospodárněji," řekl Zlesák.

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko sdružuje 84 obcí. Nyní má připravené projekty za 1,3 miliardy korun, na které by měl dostat z dotačních programu 677 milionů korun. Velkou měrou jde o investice do kanalizací v menších obcích a do čistíren. Tuto stavební sezonu bude například pokračovat ve stavbě kanalizace v Hamrech nad Sázavou.

