Reuters: Evropská komise poskytne dodatečné pokyny ohledně plateb za ruský plyn

Evropská komise poskytne členským zemím Evropské unie dodatečné pokyny ohledně toho, zda mohou pokračovat v platbách za ruský plyn, aniž by porušovaly unijní sankce uvalené na Rusko kvůli jeho útoku na Ukrajinu. Agentuře Reuters to řekl nejmenovaný představitel komise. Mezi státy EU nyní panují rozdílné názory na to, zda přistoupení na způsob plateb požadovaný Ruskem znamená porušení sankcí, upozorňuje Reuters.

Rusko nyní požaduje po zemích, které označuje za nikoliv přátelské, aby platily za dodávky plynu v rublech. Požadovaný systém plateb počítá jako s prostředníkem s bankou Gazprombank, nad kterou má kontrolu Kreml. Zahraniční odběratelé mají nejprve převést svá eura či dolary na zvláštní účet v Gazprombank ve Švýcarsku a ta potom jménem daného odběratele za přijaté devizy nakoupí rubly. Následně ruskou měnu převede na jiný zvláštní účet, který už je v Rusku a z kterého banka provádí platby za odebraný plyn.

Evropská komise minulý týden uvedla, že přijetí tohoto systému by mohlo znamenat porušení sankcí. Dodala nicméně, že firmy z EU by mohly platit v souladu se sankcemi, pokud prohlásí, že platba byla dokončena již při složení eur, tedy před jejich převodem na rubly. Zároveň však označila za vhodné vyžádat si potvrzení ruské strany, že takovýto postup je v souladu s ruskou vyhláškou.

Ruská plynárenská společnost Gazprom ve středu zastavila dodávky plynu do Polska a Bulharska. Své rozhodnutí zdůvodnila tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech, jak Moskva požaduje. Panují obavy, že Rusko by stejným způsobem mohlo postupovat také vůči dalším členským zemím EU. V pondělí budou o reakci na požadavky Moskvy jednat ministři energetiky EU.

Na středečním setkání velvyslanců EU podle agentury Reuters označily Bulharsko a Polsko dosavadní pokyny Evropské komise ohledně plateb za ruský plyn za matoucí. Další země, včetně Dánska, Finska, Řecka, Slovenska a Španělska, pak uvedly, že pokyny je zapotřebí upřesnit.

Ve čtvrtek představitelé EU podle listu The Guardian potvrdili, že podnik, který si otevře rublový účet v Rusku a bude přes něj platit za plyn, poruší sankce. Podle serveru Euronews je Brusel připraven podniknout právní kroky proti členským zemím EU, které svým energetickým podnikům platby v rublech za ruský plyn umožní.

"Jsou to členské země, kdo sleduje dodržování sankcí konkrétními podniky na svém území. Evropská komise však sleduje, zda členské země sankce skutečně uplatňují," řekl serveru Euronews místopředseda komise Valdis Dombrovskis. "Pokud zjistíme, že se tak naděje, může Evropská komise zahájit disciplinární řízení," dodal.

