Firmy s rychlou módou se připravují na zásah EU proti plýtvání Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos V Evropě se nyní recykluje méně než čtvrtina z 5,2 milionu tun oděvního odpadu. Miliony tun každým rokem končí na skládkách, uvedla v červenci Evropská komise.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Ve skladu na předměstí Barcelony stojí u dopravníkových pásů ženy a ručně třídí trička, džíny a šaty z velkých balíků použitého oblečení. Třídicí centrum provozované charitativní organizací Moda Re, která se zabývá opětovným využitím a recyklací oděvů, plánuje do roka zdvojnásobit objem oděvů, které je schopné zpracovat, na 40 000 tun ročně, řekl agentuře Reuters ředitel Moda Re Albert Alberich. Je to ale zatím jen malý krok směrem k řešení obrovského problému s vyřazenou módou v Evropě. Moda Re je součástí španělské charitativní organizace Caritas a provozuje největší řetězec s použitým oblečením v zemi. Organizaci částečně financuje společnosti Inditex, vlastnící řetězec s oděvy Zara, a její rozhodnutí rozšířit provozy v Barceloně, Bilbau a Valencii patří mezi první snahy o zvýšení kapacity třídění, zpracování a recyklace oděvů v reakci na řadu nových návrhů EU na omezení módního průmyslu. Ve Španělsku také oděvní společnosti H&M, Mango a Inditex vytvořily neziskovou asociaci pro nakládání s oděvním odpadem, která reaguje na zákon EU vyžadující oddělit textil od ostatního odpadu. Zákon by měl platit od ledna 2025. V Evropě se nyní recykluje méně než čtvrtina z 5,2 milionu tun oděvního odpadu. Miliony tun každým rokem končí na skládkách, uvedla v červenci Evropská komise. Varovala, že rychlá móda, tedy velmi levné oděvy s krátkou životností, je "vysoce neudržitelná", a upozornila, že textilní průmysl významně přispívá ke změně klimatu a poškozování životního prostředí. Cílem EK je do roku 2030 recyklovat 2,5 milionu tun textilního odpadu. Inditex v březnu uvedl, že loni uvedl na trh o deset procent více kusů oblečení než v roce 2021. V červenci představil cíle udržitelnosti, podle kterých chce do roku 2030 používat v oděvech 40 procent recyklovaných vláken. "Hlavním problémem, kterému čelíme, je nadměrná spotřeba," uvedla analytička investiční firmy Union Investment Dijana Lindová. Také firma Hugo Boss uvedla, že nadprodukce a nadměrná spotřeba jsou obecně problémem pro celé odvětví. Konzultační společnosti McKinsey loni odhadla, že k vytvoření takového rozsahu kapacit zpracování a recyklace textilního odpadu, o jaký usiluje EU, bude do roku 2030 zapotřebí investic v rozsahu šest až sedm miliard eur (144,7 až 168,9 miliardy Kč). Budou zapotřebí stovky závodů na recyklaci, ale také investice do technologií a zásahy trhu. EU sice nestanovila konkrétní cíle pro obsah recyklovaných vláken v oděvech, ale chce, aby do roku 2030 všechny textilní výrobky prodávané v bloku byly z velké části vyrobené z recyklovaných vláken a zároveň byly odolné, opravitelné a recyklovatelné. Aby se podařilo tento cíl dosáhnout, podporuje sdružení ReHubs Europe, které založila oděvní lobbistická skupina EURATEX, investice do recyklačních procesů označovaných fibre-to-fibre, které mění použité oděvy na vlákno pro výrobu nových textilií. V současnosti se tímto způsobem recykluje méně než jedno procento oděvů a procesy se stále vyvíjejí. Mezi problémy, se kterými je třeba se vypořádat, patří separace různých druhů vláken na suroviny vhodné k recyklaci. Vzhledem k tomu, že tyto techniky jsou stále v plenkách, je překážkou pro jejich rozšíření vyšší cena recyklovaných látek ve srovnání s novými. Do provozovny v Barceloně přicházejí oděvy z více než 7000 dárcovských košů v supermarketech a obchodech Zara a Mango. Stroje využívající infračervené záření určují vláknovou skladbu oděvů, aby se urychlilo jinak převážně ruční třídění. V současnosti Moda Re odešle přibližně 40 procent oděvů, které obdrží, k recyklaci do jiných zařízení. Pouze pětina je recyklována na nové vlákno, i když organizace očekává, že v příštích třech až čtyřech letech tento podíl stoupne na 70 procent. Téměř polovina darovaných oděvů je odeslána k dalšímu prodeji do afrických zemí. Pouze osm procent darovaných oděvů se v současnosti prodává v obchodech provozovaných Moda Re, i když tento přístup je obecně považován za účinnější způsob využití starého oblečení. Zhruba stejné množství končí na evropských skládkách. Moda Re tvrdí, že oblečení posílané do Afriky je takové, které lze znovu použít. EU však varuje, že ne všechno starší oblečení vyvezené do Afriky se použije, což může způsobit znečištění, pokud skončí na skládkách. Podle údajů OSN vyvezla EU loni 1,4 milionu tun použitého textilu, což je dvakrát více než v roce 2000. EU se nově bude snažit omezit vývoz poškozeného textilu určeného na skládky. Podobně jako Inditex spolupracují i další oděvní firmy s organizacemi zabývajícími se sběrem a tříděním odpadů. Firmy Adidas, Bestseller a H&M také investovaly do finského start-upu Infinited Fiber Company, který vyrábí vlákna z textilního odpadu, lepenky a papíru. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

