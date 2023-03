Rusko se chystá poškozený plynovod Nord Stream zakonzervovat

Pavel Hanzl 3.3.2023 18:42 Reaguje na Richard Vacek

Je to samozřejmě přesně naopak. EU zvládla velmi elegantně ruský plynový útok, už není vůbec na Rusku závislé a proto je jí úplně egál, co bude s rourami NS. Stejně je Putin odstavil, tak ať si je strčí do špic i s tím krvavým plynem. Stejně to nejspíš odpálili Rusi, tak co? To je důkaz dobré stability energetiky EU, kterou nějaká roura nerozhodí.

