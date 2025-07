Reuters: Zkáza vesnice při sesuvu zesílila důraz na připravenost sousední obce

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ve švýcarském alpském středisku Kandersteg úřady bedlivě sledují zhoršující se stav horského vrcholu, který se tyčí nad malebnými domy a hotely. Zhroucení ledovce a masivní sesuv kamení před několika týdny pohřbily sousední vesnici. Zničení Blattenu v údolí Lötschental, který měl přibližně 300 obyvatel, koncem května vyvolalo vážné obavy z dopadu tání permafrostu, zatímco teploty v alpských horských pásmech se zvyšují. Napsala to agentura Reuters.Blatten byl evakuován dříve, než se odlomil kus ledovce, což spustilo nebezpečnou kaskádu ledu, zeminy a kamení směrem k vesnici, tedy něco podobného, na co se připravuje Kandersteg.

"Blatten nás samozřejmě opravdu znepokojil," řekl starosta Kanderstegu René Maeder. "Opravdu se vám to dostane pod kůži. Když vidíte ty obrazy síly přírody, nedostává se vám slov," dodal Maeder. Starosta přesto věří, že hráze u Kanderstegu a každodenní monitorování obec dobře připravily na odvrácení katastrofy. Vědci horu kontrolují s pomocí GPS, radaru a dronu.

V Kanderstegu existuje zvýšené riziko sesuvů kamení od roku 2018, kdy si paraglidisté všimli, že Spitzer Stein, výrazný skalnatý vrchol korunující okázalou alpskou krajinu, ztrácí výšku a že se z něj odlomily kusy horniny. Tento objev učinil z vesnice testovací místo pro technologii, která monitoruje to, co někteří odborníci považují za pravděpodobný dopad změn klimatu na Alpy. Tající permafrost oslabil skalní struktury, které byly dlouho zmrzlé. Hory v regionu ohrožuje také seismická aktivita a geologická nestabilita.

Kandersteg byl ukázkovým příkladem oblasti s historickou strukturální nestabilitou, kterou by mohlo zhoršit mnoho faktorů, včetně permafrostu, uvedl Robert Kenner z Institutu pro výzkum sněhu a lavin v Davosu. "To, co se uklidnilo zhruba na 3000 let, se nyní znovu aktivovalo," řekl Kenner.

Senzory monitorující lokace GPS na Spitzer Steinu ukázaly, že se hora posouvá až o 70 centimetrů denně, uvedl Maeder. V případě většího pohybu skal by obyvatelé měli dostat varování alespoň 48 hodin předem.

Blatten byl evakuován deset dní před závalem, který způsobil pojistné škody za 320 milionů švýcarských franků (zhruba 8,5 miliardy Kč), ukázal počáteční odhad švýcarské pojišťovací asociace.

Ve švýcarských Alpách je 48 vrcholů s nadmořskou výškou nejméně 4000 metrů a několik stovek vysokých alespoň 3000 metrů.

V roce 2017 zabil sesuv půdy ve vesnici Bondo na jihu Švýcarska osm turistů, navzdory předchozím evakuacím. Monitorování od té doby zesílilo.

Kandersteg s přibližně 1400 obyvateli vynaložil přes 11 milionů švýcarských franků, aby se připravil na katastrofy, včetně výstavby hrází na zpomalení záplav, uvedl starosta Maeder. Obyvatelé, kteří dostávají pravidelné informace o pohybu hory prostřednictvím e-mailu a WhatsAppu, této technologii důvěřují. "Stále spíme dobře," řekl vedoucí turistické kanceláře v Kanderstegu Patrick Jost. Jeho dům je jedním z nejvíce vystavených možnému sesuvu na Spitzer Steinu.

Jost žije se svými dvěma dětmi v červené zóně, což je nejrizikovější oblast obce, kde není povolena žádná nová výstavba. Navzdory šoku z Blattenu se tam život z velké části nezměnil, ani v důležitém cestovním ruchu, tvrdí místní.

Kandersteg provede příští rok své první kompletní evakuační cvičení, řekl Maeder a poznamenal: "Blatten a Kandersteg, to je jen špička ledovce."

Místní obyvatelé, jako je 77letý Rudi Schorer, vědí, že v případě nouze budou muset jednat rychle. Proto si dali stranou identifikační údaje, náhradní oblečení a pár osobních věcí. "Jsou doma v kufru," řekl Schorer. "To nám bylo doporučeno a to jsme také udělali."

