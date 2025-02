Řím by mohl podpořit český návrh na změnu pokut za emise, řekl náměstek ministra

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Itálie by mohla podpořit český návrh na změnu systému pokut za emise, které hrozí evropským automobilkám. Dnes to v Praze řekl novinářům náměstek italského ministra podniků Valentino Valentini, podle kterého Itálie připravila také svůj návrh. Itálie a Česká republika kritizují unijní ekologické regulace, které se týkají automobilového průmyslu. Podle Valentiniho by se s novou vládou mohl změnit i německý postoj k této otázce.Valentini řekl, že i Itálie připravila vlastní dokument k otázce pokut za emise. "Může to být český návrh, nebo ten italský," odpověděl na otázku, zda Řím podpoří český návrh. Podle něj však Praha a Řím mají na toto téma společný pohled. "Pokuty představují překážku pro dosažení (ekologických) cílů, protože kladou nerealistické cíle," řekl Valentini. Itálie podle něj žádá "technologickou neutralitu" pro dosažení ekologických cílů pro automobilový průmysl.

V pátek český premiér Petr Fiala a ministr dopravy Martin Kupka (oba ODS) oznámili, že Česká republika navrhne změnu pro vykazování plnění emisních limitů ze strany automobilek. Praha navrhuje zavedení pětiletého průměrného referenčního rámce na roky 2025 až 2029 pro 15 procentní snížení emisí. Cíle změny je podle Kupky dohnat technologický náskok konkurence a současně "zajistit pro občany dostupné evropské automobily".

Itálie a Česká republika jsou v kritice unijních regulací na stejné nótě. Pro prosazení svých záměrů však potřebují v EU spojence. Valentini dal najevo, že doufá ve změnu postoje Německa po nedělních volbách, ve kterých uspěla opoziční konzervativní koalice CDU/CSU. "Je pravděpodobné, že ze strany Německa bude dopřáno více porozumění (postojům ČR a Itálie) než v minulosti," řekl italský náměstek ministra.

Podle italského velvyslanectví má Valentini dnes v plánu jednání s českým náměstkem ministra průmyslu a obchodu Martinem Frélichem. Zúčastní se také konference s českými firmami, jež mají zájem o investice v Itálii.

