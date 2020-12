Rozbor z Bečvy ukázal podle vodoprávního úřadu zvýšený fosfor

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Radim Holiš / Radim Holiš / Wikimedia Commons Inspektoři ČIŽP na místo před týdnem vyjížděla po oznámení vodoprávního úřadu o úniku gelovité látky a úhynu několika ryb. Odebrané vzorky předali do laboratoře. Podle výsledků povolené ukazatele nebyly překročeny.

Výsledky rozborů vody z Bečvy ve Valašském Meziříčí z minulého týdne, které nechal udělat zdejší vodoprávní úřad, prokázaly zvýšené množství fosforu. ČTK to sdělil mluvčí valašskomeziříčské radnice Jakub Mikuš. Do řeky před týdnem unikla kanálem vedoucím z bývalého továrního areálu Tesla Rožnov pod Radhoštěm neznámá látka. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) dnes informovala o tom, že vzorky odebrané na stejném místě splňovaly limity povolení k vypouštění odpadních vod. Mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová odpoledne ČTK řekla, že inspekce byla o výsledcích valašskomeziříčského vodoprávního úřadu informována.

"Stává se to, že se výsledky rozborů různí, není to nestandardní věc. Právě proto dělají rozbory různé laboratoře," řekla ČTK Nastoupilová. Inspekce nyní výsledky vodoprávního úřadu přijme a přidá je k předchozím případům úniků látek do Bečvy.

Inspekce ani vodoprávní úřad nekomentovaly množství fosforu. "Rozbory odebraných vzorků vody vyhotovené akreditovanou laboratoři ukázaly na nadlimitní výskyt celkového fosforu. S ohledem na předchozí události, které šetří Česká inspekce životního prostředí, jsme jí postoupili také výsledky a šetření události z 2. prosince. Vzhledem k tomu nebudeme analýzu ani hodnoty vzorků více komentovat," uvedl vedoucí odboru životního prostředí města Valašské Meziříčí Petr Křístek.

Inspektoři ČIŽP na místo před týdnem vyjížděla po oznámení vodoprávního úřadu o úniku gelovité látky a úhynu několika ryb. Odebrané vzorky předali do laboratoře. Podle výsledků povolené ukazatele nebyly překročeny.

Valašskomeziříčský starosta Robert Stržínek (ANO) ČTK krátce po úniku z minulého týdne řekl, že uhynulých ryb bylo jen pár a podle rybářů byly mrtvé už několik dní. Ryby se podle něj zřejmě neotrávily v Bečvě, je možné, že důvodem byla změna technologického procesu v rožnovské čistírně odpadních vod, několik ryb poté mohlo uhynout a mrtvé se mohly kanálem dostat do Bečvy. Že byly ryby mrtvé už několik dní, potvrdil i jednatel severomoravského územního svazu rybářů Rostislav Trybuček.

U stejného vyústění kanálu se objevila zpěněná hladina v říjnu a listopadu. V říjnu prokázaly rozbory ČIŽP ve vodě zvýšené množství niklu, v listopadu nadlimitní množství dusitanového dusíku. Společnost Energoaqua provozující rožnovskou čističku odpadních vod už dříve připustila, že se nikl a dusitany do řeky dostaly kanálem z Tesly.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) minulou středu řekl, že kvůli únikům do Bečvy ČIŽP kontroluje 15 firem včetně chemičky Deza. Kanál z někdejší Tesly označil ministr už dříve za možný zdroj zářijového úniku kyanidů. Do Bečvy je vypustil neznámý pachatel 20. září, případ vyšetřují vsetínští kriminalisté, kteří čekají na výsledky znaleckého zkoumání. Lhůta pro jeho vypracování skončí 20. prosince.

