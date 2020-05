Rozpad lesů ohrožuje podle experta bezpečnost státu

Lukáš Kašpárek 15.5.2020 09:13 Reaguje na Karel Zvářal

Ono to nefungovalo i za dob vodního blahobytu, ale nebyl to tak očividný problém pro vnější pozorovatele. A přesně jak píšete... holiny nechat zarůst břízou (pokud není v okolí, tak výsevem) a náletem z okolních dřevin. Takto založený porost bude výrazně stabilnější a odolnější a hlavně to nestojí buď nic, nebo jen za osivo břízy. V horských a podhorských oblastech vhodné doplnit jeřábem.



Podle strategie LČR ale i jiných ale vidíme, že tu vůbec nejde o záchranu lesa, který stejně neměl budoucnost, ale o vytvoření trestuhodného toku peněz a aktivit, které mají jasný cíl. Vydělat těm, co se na této hrůze chtějí napást a těm co chtějí "pracovat s veřejností". Mimochodem Agrofert vyhrál největší tendry na těžební a zalesňovací práce... je zajímavé, že na to lidi zapomněli....



Lesníkům se ani nezdálo o tom, že bude v "lesích" někdy tolik lidí co nerozumí lesu (všichni ti dobrovolníci co tak srdnatě "zachraňují" přírodu a myslí si, že pomáhají dobru), že do nich budou moct valit ty svoje lži a demagogie, aby si udělali alibi jak na to co bylo, tak hlavně na to, co mají v plánu dál.....



HRŮZOSTRAŠNÁ DEMAGOGICKÁ MAŠINERIE.....





