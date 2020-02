Rozvojové země promrhají 44 % potravin, podobně jako vyspělé. Jen jinak

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | UNAMID / Flickr Plýtvání s potravinami je zásadní problém, který bude muset lidstvo urychleně vyřešit. Nikdo moc nepochybuje o tom, že mrhání je neúnosné, zvlášť když se má počet obyvatel do roku 2050 zvýšit o dvě miliardy. / Ilustrační foto

Plýtvání s potravinami je zásadní problém, který bude muset lidstvo urychleně vyřešit. Nikdo moc nepochybuje o tom, že mrhání je neúnosné, zvlášť když se má počet obyvatel do roku 2050 zvýšit o dvě miliardy. Poněkud se ale zapomíná na to, že kritické množství potravin je promrháno tam, kde se očekává i největší nárůst populace. Tedy v rozvojových zemích, v regionech Afriky, Asie a střední Ameriky.

Informace o tom, že plýtvání s potravinami se v zásadě neomezuje na země již rozvinuté, je pro řadu lidí nová. Což vede k nebezpečnému zkreslení o skutečných proporcích problému. Zatímco u nás, v zemích rozvinutých, je promrhané jídlo spíše otázkou etiky a zmařené energie, skutečné komplikace z plýtvání s jídlem vznikají v zemích rozvojových. Ekonomickou/environmentální ztrátu totiž nemají jak a kde nahradit. V Evropě nebo na severu Ameriky končí v odpadkových kontejnerech v průměru 95-115 kilogramů jídla na osobu ročně, tedy skoro 40 %. V jihovýchodní Asii a Africe je to „jen“ 6-11 kilogramů. Vzhledem k počtu obyvatel (cca 655 milionů + 1,26 miliardy oproti euroamerickým 741 + 579 milionům) to zrovna málo není, byť je bilance pro rozvojové země lepší.

Před kuchyní za kuchyní…

To se ale bavíme jen o srovnání odpadů, které vznikají tzv. after-kitchen. Tedy po zakoupení a zpracování surovin. V té plýtváním rozvinuté země svým 40 % podílem rozhodně smutně vedou. V zemích rozvinutých je ale podle Světové organizace pro výživu (FAO) také promrháno, a to hned 44 % potravin. Jen v uspořádání before-kitchen. Tedy ve fázi sklizně, zpracování, před-produkce, skladování. Mince o plýtvání s potravinami ve světě má tedy dvě strany, které jsou až překvapivě vyvážené. A globální problém s plýtváním potravinami tak bude muset nacházet řešení příhodná a zacílená na obě strany. Lepší plánování rodinných nákupů či srozumitelnější údaje o trvanlivosti výrobků nebo kritika hospodaření supermarketů Africe nepomůžou.

Karibský region střední Ameriky, Afrika nebo jihovýchod Asie se z hlediska plýtvání s potravinami liší v konkrétních detailech, nikoliv však v základních principech. Farmáři tu často úrodu sklízí dřív, protože mají hlad nebo málo peněz. Nebo sklidí víc, než by se hodilo. Řada vypěstovaných plodin pak podlehne zkáze, protože tu není rozvinutá dostatečná infrastruktura pro převoz či skladování za optimálních podmínek. Proč ji nemají? Dílem za to může neochota zemědělců podílet se na investicích do něčeho, z čeho jim neplyne okamžitý užitek nebo celosezónní využití. To ale mimo jiné vede k tomu, že farmáři musí své produkty prodávat za ne-plnou cenu a nemohou efektivně reagovat na výkyvy trhu.

Změna k efektivitě vyjde draze

Co se tedy v rozvojových zemích musí změnit, aby tu každoročně nepromrhali 44 % potravin? Podle FAO je třeba zajistit, aby malí farmáři diverzifikovali svou produkci a proměnili stávající model marketingu. Měli by investovat do rozvoje infrastruktury, transportních možností a skladovacích kapacit, včetně chladicích zařízení. Mezi zpracovateli a producenty by měly vzniknout pevnější vazby. A také by se měl někdo zasadit o to, aby i malí farmáři mohli proniknout na velký trh bez mnoha mezistupňů a prostředníků.

Takže zatímco problém plýtvání v rozvinutém světě má v zásadě levná řešení, začínající individuální volbou a přijetím odpovědnosti každého spotřebitele, komplexní řešení efektivity a nemrhání potravinami přijde rozvinuté země hodně draho.

