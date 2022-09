Rusko by mohlo výpadek Nord Streamu nahradit, ale nečiní to, řekl mluvčí Evropské komise

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Rusko by mohlo posílat plyn do Evropy jinými cestami, aby kompenzovalo odstávku plynovodu Nord Stream 1, ale rozhodlo se to nečinit. Prohlásil to mluvčí Evropské komise (EK), podle něhož Moskva plyn využívá jako zbraň. Evropské země jsou na zemním plynu částečně závislé.

Státy Evropské unie se potýkají s dalším výrazným růstem ceny plynu v reakci na přerušení dodávek plynovodem Nord Stream 1. K němu ruská plynárenská společnost Gazprom přikročila minulý týden. Původně na tři dny plánovaná odstávka podle Gazpromu odhalila závadu, kvůli níž bude plynovod dále mimo provoz. Kontrolu nad Gazpromem má Kreml.

Mluvčí unijní exekutivy řekl, že Rusko může výpadek nahradit zvýšením dodávek prostřednictvím dalších potrubí.

"Pokud by k tomu byla vůle, bylo by možné dopravovat plyn do Evropy jinými plynovody. Nic takového nevidíme," prohlásil mluvčí Tim McPhie.

Komise se podle mluvčího snaží členským zemím navrhnout možná řešení akutního problému s vysokými cenami energií. O těch budou v pátek jednat unijní ministři energetiky, kteří se budou bavit například o možnosti zastropování cen plynu či omezení příjmů z prodeje elektřiny vyráběné z jiných zdrojů než z plynu.

reklama