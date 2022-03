Rusko pohrozilo přerušením dodávek plynu do Německa

Zbyněk Šeděnka 8.3.2022 13:28 Reaguje na Miroslav Vinkler

Putina stojí každý den války asi miliardu dolarů. Rusko má zablokovanou hromadu zahraničních peněz a nemá šanci na ně sáhnout. Navíc přišlo o poměrně velké příjmy odchodem zahraničních firem z Ruska. Ty přestaly platit daně a navíc jejich místní zaměstnanci přišli o práci. To je další díra do státní kasy. Akcie ruských podniků se na burzách propadly o desítky procent a dneska jsou neobchodovatelné, rubl se nepropadl do sklepních prostor jenom díky intervencím ruské banky. Ty ale nemohou trvat dlouhou dobu, protože banka na ně nemá zdroje. A Putinovo vyhrožováni znárodněním zahraničních firem je k smíchu. Jejich majitelé se určitě pojistili, aby linky nikdo nepovolaný nerozjel. Putin k tomu nemá software a ani specialisty a roboš z linky, který umí akorát nýtovat plechy, tu fabriku neumí rozjet. Navíc, i když Rusko má malý zahraniční dluh, musí jej splácet. A pokud jej splácet nebude, může nastat státní bankrot. Tak daleko to ale asi nenechají dojít oligarchové, kteří díky konfliktu a zabavení jejich majetku, přišli řádově o bilióny dolarů. A tady je největší nebezpečí pro Putina. Pokud ty ztráty budou narůstat, oligarchové sami se postarají o Putinovu likvidaci.

Odpovědět