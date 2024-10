Šakvice přetvořily 30 hektarů polí na živou krajinu. Za domy mají les i rybník

Foto | Město Šatvice / Adapterra Awards

Přes 30 hektarů monotónní zemědělské krajiny přetvořily v uplynulých deseti letech Šakvice na Břeclavsku. Místo polí mají nyní za posledními domy rybník, tůně, louky, cesty s alejemi a keři i lužní les. Do krajiny se vrátila řada živočišných druhů, začaly zde růst vzácné plevely a místní začali mnohem více chodit do okolí. Starosta David Tomášek (STAN) ČTK řekl, že obec plánuje ještě další zásahy do krajiny.Celý projekt se letos jako jeden ze dvou jihomoravských dostal do celostátního finále soutěže Adapterra Awards, která oceňuje a ukazuje příklady dobrých projektů, které mají pozitivní dopad na přírodu a životní prostředí.

Iniciátorkou změn v okolí byla před více než deseti lety tehdejší starostka Drahomíra Dirgasová (STAN), dnes už jen členka zastupitelstva. Díky poměrně rychlým pozemkovým úpravám se obci podařilo získat potřebné pozemky a mohla s proměnou začít. Krajina v okolí byla pestřejší a pravidelně zaplavovaná před vznikem Novomlýnských nádrží v 70. letech minulého století. Od té doby byly kromě několika vinic pro okolí typické velké lány polí, mezi nimiž zanikly i cesty.

Foto | Město Šatvice / Adapterra Awards

"Teď chodí za obec sledovat přírodu děti i spousta místních. Hodně lidí chodí také běhat a využívají cesty. Snažíme se také prosekávat polňačky, aby byly přístupné," řekl Tomášek. Hodně lidí míří k rybníku a tůním také v zimě, protože rychle zamrzají a dá se na nich bruslit.

Aby se podařilo benefity projektu udržet, stará se obec i společnost Kavyl o údržbu zeleně. Louky a další místa je potřeba sekat. Kolem rybníku vznikla i slaniska. Další výsadbu stromů a keřů, snad už příští rok, plánuje obec kolem Zaječího potoka, kde jsou zatím holé kopce. Do budoucna uvažuje také o rozparcelování velkých lánů směrem k železniční trati, ale v tomto případě se bude čekat ještě několik let. Podél železniční tratě by měla vést ještě vysokorychlostní trať.

"Nová" příroda dobře zafungovala i před dvěma týdny při intenzivních deštích. "Rybník akumuloval hodně vody z kolem protékající Štinkovky, něco se rozlilo do mokřadů. Něco se vylilo i do výsadby okolo rybníka. Ta odtéká pomalu, ale musíme se jí zbavit, aby neuhnily kořeny stromů. Ovšem v místech, kde hrozí vylití i při slabších deštích, rostou vrby a další stromy typické pro vlhká stanoviště," řekl Tomášek.

