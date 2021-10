Samice nosorožce bílého severního Nájin nebude dávat vajíčka na záchranu druhu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jan Stejskal / Jan Stejskal / Zoo Dvůr Králové Nájin a Fatu převezli zoologové se dvěma samci ze Dvora Králové do Keni v roce 2009. Domnívali se, že africké prostředí bude pro jejich reprodukci příhodnější. Ačkoliv se zvířata pářila, ani jedna ze samic přirozeně nezabřezla. Samci Suni a Sudán uhynuli v Keni v letech 2014 a 2018. V přírodě je druh považován za vyhynulý.

Samice nosorožce bílého severního Nájin již nebude dávat vajíčka pro záchranu druhu. Dvaatřicetiletá Nájin žije v rezervaci Ol Pejeta v Keni a je posledním ze dvou nosorožců bílých severních na planetě. O ukončení odběrů vajíček od Nájin rozhodl mezinárodní tým, který se snaží druh umělou reprodukcí zachránit, uvedla zoo Dvůr Králové, které obě poslední samice nosorožců bílých severních patří.

Od Nájin se vědcům při dosavadních odběrech vajíček nepodařilo získat žádné embryo. Všech dosud vytvořených 12 embryí vědci vyvinuli z vajíček získaných od samice Fatu, která je dcerou Nájin. Žádná ze samic v Ol Pejetě už není schopná mládě odnosit. Vědci proto chtějí embrya vložit do samic příbuzných nosorožců bílých jižních. Míní, že bude třeba vytvořit desítky embryí.

"Po rozsáhlém hodnocení etického rizika dospěl tým snažící se o záchranu nosorožců bílých severních k rozhodnutí nechat odejít do reprodukčního důchodu starší ze dvou zbývajících samic," uvedl vedoucí mezinárodních projektů dvorské zoo Jan Stejskal.

Nájin a Fatu převezli zoologové se dvěma samci ze Dvora Králové do Keni v roce 2009. Domnívali se, že africké prostředí bude pro jejich reprodukci příhodnější. Ačkoliv se zvířata pářila, ani jedna ze samic přirozeně nezabřezla. Samci Suni a Sudán uhynuli v Keni v letech 2014 a 2018. V přírodě je druh považován za vyhynulý.

V roce 2014 experti zjistili, že poslední šance na přežití pro Nájin a celý její druh spočívá v použití asistované reprodukce. Členové konsorcia BioRescue začali s odebíráním vajíček od samic v roce 2019. Děje se tak za hormonální stimulace a v úplné anestezii. Vajíčka vědci hledají pomocí ultrazvukové sondy.

Ultrazvuková vyšetření Nájin v první polovině letošního roku odhalila mnoho malých benigních nádorů na děložním čípku a děloze a také velkou cystu o průměru 25 centimetrů v levém vaječníku. Tento nález by mohl vysvětlovat, proč u ní odběry vajíček nebyly zdaleka tak úspěšné jako u Fatu.

"Snahy o odběr oocytů od Nájin přinesly jen velmi málo vajíček a z žádného se nepodařilo vytvořit embryo. Po zvážení tohoto výsledku s potenciálními riziky je nejzodpovědnějším rozhodnutím přestat s Nájin pracovat jako s dárkyní vajíček. Zůstane samozřejmě součástí snah o záchranu nosorožců bílých severních, například vzorky tkání pro využití kmenových buněk se dají odebrat mnohem méně invazivněji, než je tomu v případě vajíček," uvedl ředitel dvorské zoo Přemysl Rabas.

Kromě odebírání vajíček vědci řeší i možnost vytváření embryí pomocí umělých reprodukčních buněk z odebrané tkáně nosorožců. Například kožní buňky odebrané z Nájin by se mohly transformovat do kmenových buněk, které by pak mohly být přeprogramovány tak, aby se vyvinuly do umělých vajíček nebo spermií. Na této technice reprodukce pracují týmy z japonské Univerzity Kjúšú a německého Max Delbrückova centra pro molekulární medicínu.

