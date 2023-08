Sasko se s myslivci kvůli moru dohodlo na vyhubení divočáků v ochranných zónách

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Saská vláda se dohodla s mysliveckým svazem na vyhubení takřka všech divočáků v ochranném koridoru na východě země. Opatření má zabránit dalšímu šíření nákazy afrického moru prasat (AMP) z Polska do Saska. Oznámila to saská ministryně sociálních věcí Petra Köppingová, jejíž úřad má boj s infekcí na starosti. Plošný odlov zvířat tak může začít. AMP, proti kterému neexistuje vakcína a který je velkou hrozbou pro hospodářské chovy prasat, se dostal i do Česka.

Sasko už počátkem července oznámilo, že chce v ochranných koridorech fungujících jako bariéra kolem zamořených oblastí snížit populaci divokých prasat na nejvýše dva kusy na 1000 hektarů. Nyní se Köppingová dohodla s mysliveckým svazem na tom, že s hubením divočáků je možné začít. Vyhlazení populace se bude týkat ochranného koridoru od saského městečka Bad Muskau u hranic s Braniborskem a Polskem až po Žitavu na trojmezí Saska, Polska a Česka.

"Jsme velmi rádi za dohodu o tomto důležitém opatření v boji proti prasečímu moru," řekla Köppingová po jednání s mysliveckým svazem. Tomu přislíbila plnou podporu.

Myslivci nyní budou mít dva měsíce na odlov divočáků. Za každé zvíře dostanou 300 eur (7230 Kč). Po zmíněných osmi týdnech nastane druhá fáze lovu, kdy budou nasazeny i drony. Ve třetí fázi, kdy by již oblast měla být takřka bez divokých prasat, budou správci revírů dostávat prémie za to, že koridor udrží bez divočáků.

Sebastian Vogel, který je šéfem krizového štábu boje proti AMP při saském ministerstvu sociálních věcí, označil finanční odměny jako atraktivní pobídku myslivcům, aby se mor podařilo zastavit a následně v regionu vymýtit.

Nynější infekce se do Německa dostala v září 2020, kdy se první případ potvrdil v Braniborsku. Mor se následně rozšířil také do sousedních spolkových zemí Meklenburska-Předního Pomořanska a Saska. V Sasku bylo prozatím potvrzeno 2256 případů AMP, v Braniborsku 3205 případů a zhruba pět desítek v Meklenbursku-Předním Pomořansku. Všechny tři tyto spolkové země sousedí s Polskem, odkud se nákaza do Německa dostala.

S africkým morem prasat se od roku 2017 potýkalo i Česko. Díky intenzivnímu odlovu a dalším opatřením se tehdy chorobu podařilo udržet pouze na Zlínsku a nakonec vymýtit. Od března 2019 pak byla Česká republika oficiálně považována za stát bez nákazy africkým morem prasat, což se ale změnilo loni v prosinci, kdy byl ve Frýdlantském výběžku u Jindřichovic pod Smrkem na Liberecku nedaleko hranic s Polskem nalezen infikovaný uhynulý divočák. Od té doby veterináři na Frýdlantsku potvrdili na padesát případů nákazy.

reklama