Saúdská Arábie si stanovila cíl nulových emisí skleníkových plynů do roku 2060

Saúdská Arábie chce do roku 2060 dosáhnout "čisté nuly" v emisích skleníkových plynů. Oznámil to korunní princ Muhammad bin Salmán na úvod konference o ochraně životního prostředí. Království se tak připojilo k více než stovce zemí světa ve snaze omezit klimatické změny způsobované činností lidstva, napsala agentura AP.

Saúdskoarabský korunní princ nový cíl představil na prvním národním "fóru o zelené iniciativě". Oznámení přichází necelých deset dní před začátkem globální klimatické konference COP26, na níž budou lídři z celého světa ve skotském Glasgow jednat o boji proti oteplování světového klimatu v důsledku hromadění skleníkových plynů v atmosféře.

Generální tajemník OSN António Guterres v telefonickém rozhovoru s králem Salmánem záměr Saudské Arábie snížit emise skleníkových plynů uvítal, uvedla saúdskoarabská tisková agentura SPA.

Uhlíková neutralita, jak bývá nulová emise skleníkových plynů označována, předpokládá, že pokud se nepodaří zcela zabránit vzniku emisí, budou alespoň kompenzovány zachycováním uhlíku například pomocí výsadby stromů.

Saúdská Arábie je největším vývozcem ropy, jejíž export společně s produkcí plynu tvoří páteř místní ekonomiky. I když bude království usilovat o snižování vlastních uhlíkových emisí, bude nadále "agresivně pumpovat" fosilní paliva do Asie a dalších regionů, podotýká AP.

"Saúdskoarabské království usiluje o dosažení nulových čistých emisí do roku 2060 na základě svého programu cirkulární ekonomiky v souladu s plánem rozvoje království," citovala agentura Reuters z dnešního prohlášení prince Salmána. Mimo jiné oznámil, že jeho země chce každoročně snižovat uhlíkové emise o 278 milionů tun, což je více než dvojnásobek dosavadního cíle. Zároveň ale řekl, že Saúdská Arábie si hodlá udržovat "vůdčí roli při posilování bezpečnosti a stability globálních trhů s ropou".

Představené plány jsou součástí "národního příspěvku" k realizaci závazků zakotvených v tzv. pařížské klimatické dohodě. V té v roce 2015 světoví lídři včetně zástupců Rijádu slíbili, že budou usilovat o udržení globálního oteplování výrazně pod hranicí dvou stupňů Celsia ve srovnání s dobou před průmyslovou revolucí. Podle nedávné zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC), který působí při OSN, už nelze zabránit oteplení o 1,5 stupně a jde pouze o otázku času.

Saúdská Arábie si ohledně snižování emisí vytyčila podobný cíl jako Čína, která rovněž uvádí rok 2060 jako hranici pro dosažení uhlíkové neutrality. Stejný cíl měla dříve i Brazílie, její prezident Jair Bolsonaro ale na jaře závazek posunul o deset let dopředu. Do roku 2050 chce být klimaticky neutrální i Evropská unie, Spojené státy zatím hovoří o poloviční redukci emisí ve srovnání s rokem 2005 do konce aktuální dekády.

Podle britského prince Charlese už má lidstvo k dispozici "nebezpečně" malý prostor na urychlení boje proti klimatickým změnám. Nástupce trůnu se dnes prostřednictvím předem nahraného komentáře zapojil do zmíněné ekologické konference v Saúdské Arábii, přičemž ocenil krok místní vlády. S odvoláním na experty nicméně uvedl, že země by měly usilovat o dosažení nulových emisi k roku 2050.

