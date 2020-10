Se splněním závazku úspor energie do roku 2030 pomůže státu ČEZ

Jiří Daneš 8.10.2020 18:23 Reaguje na Miroslav Vinkler

Ono se to zvrhlo už dnes. Ve Francii se šíří mezi vysokoškoláky hnutí, které by se dalo nazvat "neměj dítě", viz

"Někteří mladí lidé ve Francii nechtějí mít děti i z ekologických důvodů, Ekolist 26.9.2020 11:26 | PAŘÍŽ (ČTK)

Že by šlo o plnění závazku na snížení spotřeby energií podle EU, je těžko zpochybnitelné, protože v článku se mimo jiné uvádí : "Snížit spotřebu masa, nelétat letadlem, vzdát se automobilu - to jsou skutečně silné individuální kroky, jak snížit uhlíkovou stopu a bojovat proti oteplování klimatu. Avšak nejúčinnějším chováním je mít méně dětí. O mladých lidech a jejich úvahách ohledně (ne)zakládání rodiny, píše francouzský deník Le Monde.

Mít či nemít dítě, a tak pomoci zachránit planetu, je otázka, která znepokojuje část mladých lidí, kteří přemýšlí o potřebě zachovat životního prostředí. Svědčí to o novém pohledu na důsledky rodičovství. Dítě vyprodukuje 58 tun oxidu uhličitého ročně, zatímco vegetariánský režim ušetří v průměru 0,8 tuny ročně, necestování letadlem 1,6 tuny a autem 2,4 tuny, a to dohromady umožní ušetřit 4,8 tuny ročně".

Vaše poznámka mně to připomněla, protože ekologický nebo nacistický fanatismus, jsou v podstatě jedno a totéž.

