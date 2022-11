Šéf IEA: Rusko přišlo navždy o Evropu jako největšího odběratele energie

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Rusko navždy přišlo o Evropu jako svého největšího energetického klienta. Uvedl to na energetické konferenci šéf Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol. Dodal, že IEA očekává, že do konce prvního čtvrtletí příštího roku bude ruská produkce ropy nižší přibližně o dva miliony barelů denně. Letos v březnu těžba Ruska činila více než deset milionů barelů denně.

Birol také pochválil Norsko za to, že zvýšilo vývoz plynu do Evropy, když to kontinent nejvíce potřeboval a zmizely ruské dodávky. "Rád bych poděkoval Norsku za to, že v těžké době zvýšilo vývoz do Evropy a že znovu dokázalo, že země je spolehlivým dodavatelem," prohlásil.

Birol se vyjádřil také k obnovitelným zdrojům energie. Uvedl, že považuje za pozitivní, že se do obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkových řešení investuje obrovské množství peněz. IEA podle něj brzy zveřejní nová čísla, která ukazují, že investice do obnovitelných zdrojů v Evropě nebyly nikdy tak vysoké jako nyní. Investice jsou podle něj poháněné úvahami o energetické bezpečnosti, klimatickými závazky a touhou zemí podpořit nový průmyslový rozvoj.

reklama