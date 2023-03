Šéf summitů EU u většiny cest, včetně klimatických summitů, využil soukromé lety

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Předseda Evropské rady Charles Michel letěl v soukromém tryskáči při 72 ze svých 112 zahraničních cest za první tři roky ve funkci, vyplývá ze záznamů, které získal bruselský web Politico . Pronajatá letadla využil i při účasti na posledních dvou klimatických konferencích OSN v Egyptě a ve Skotsku. Data obdržená na základě oficiální žádosti o informace také ukazují, že komerční lety od začátku svého mandátu na konci roku 2019 do prosince 2022 Michel využil 18krát.

Lety na konferenci COP26 v Glasgow a loňskou COP27 v Šarm-aš-Šajchu, kam s Michelem cestovala šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, podle Politico podtrhují dlouhodobé dilema lídrů po celém světě. "Jak se vyhnout tomu, že budou v otázce emisí skleníkových plynů kázat vodu a pít víno, a zároveň zvládat náročný pracovní kalendář, který činí ze soukromých letů lákavou variantu, ba dokonce nutné zlo," píše web.

Instituce Evropské unie na rozdíl od mnohých národních vlád nedisponují vlastními letadly, která by lídři mohli na zahraničních misích používat. Michelův mluvčí Barend Leyts uvedl, že interní pravidla vyžadují, aby činitelé využívali komerční lety, je-li to možné. Loňský let do Egypta podle něj předpis neporušil.

Zapůjčení soukromého tryskáče bylo "jedinou vhodnou možností vzhledem k okolnostem", uvedl. Žádné komerční spoje údajně nevyhovovaly Michelovu rozvrhu, stejně jako plány belgického premiéra Alexandera De Crooa, s nímž Michel teoreticky mohl letět. Nakonec jeho tým na soukromý let přizval von der Leyenovou, což podle Evropské komise dokazuje snahu "optimalizovat cestovní plány a snížit související uhlíkovou stopu".

Soukromý tryskáč může podle nevládní organizace Transport & Environment za hodinu vyprodukovat dvě tuny emisí oxidu uhličitého, který přispívá ke skleníkovému efektu oteplujícímu globální klima. Zpáteční cesta unijních lídrů na COP27 tak mohla vyústit ve větší objem emisí, než je roční průměr obyvatele EU.

