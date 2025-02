Šéf žalobců trvá na potrestání pracovníka útulku, který usmrtil dvě koťata

pavel peregrin 3.2.2025 20:34

Krajský soud v tomto případě projevil rozum. To se nedá v žádném případě říci o nejvyšším státním zastupitelství a je jen s podivem, kam až může dojít nekritická humanita. Asi bych dříve dostal tu podmínku také neb jsem několikrát podobné vykonal, jen s tím rozdílem, že příslušný objekt se nalézal v pytli a prudkým úderem o beton došlo k okamžitému usmrcení. Na to by mi bylo opravdu stydno volat veterináře, ale je vidět, kam až to naše změkčilá společnost dopracovala.

