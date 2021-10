Šéfové států EU se shodli, jak se společně vyrovnat se zdražováním energií

Miroslav Vinkler 22.10.2021 12:52

To se dalo čekat, plané plkání v Bruselu o ničem. Nechtějí přiznat, že celý postup od počátku byl jeden velký omyl.



Jádro problému je tvrdá inflace právě jimi vyvolaná za účasti centrálních bank, které nalily do oběhu 20 biliónů € ,krytých leda velkým hovišem .Týká se to USA, Japonska a zemí EU, celkem to je asi šestinásobek HDP Německa.“



„V současné době je inflace celosvětový problém. Například v roce 1967 v Rakousku za 200 euro instalatér pracoval 30 hodin, dneska jsou to necelé dvě hodiny. Za 10 euro si tehdy lidé koupili pět grilovaných kuřat, dneska necelá dvě“

Inflace pak pouze urychlila ekonomickou nerovnováhu, kterou ovšem nejvíce odskáčou nejvíce zranitelní - běžné domácnosti .

Energetická politika EU , dá-li se tento propadák ještě nazvat energetikou,

je pro nás stejně přínosná jako ,lidově řečeno "s posraným tanec."

