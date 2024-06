Seina je měsíc před olympijskými hrami příliš znečištěná fekálními bakteriemi

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Úřady měří znečištění Seiny v hlavním městě na čtyřech místech. Jedno z nich se nachází u mostu Alexandra III., kde by se měly konat olympijské závody.

Voda v řece Seině v centru Paříže je měsíc před začátkem olympijských her příliš znečištěná. Ukázaly to výsledky měření z minulého týdne, které dnes zveřejnila pařížská prefektura. Podle úřadu se kvalita vody výrazně snížila kvůli silným dešťům, chladnějšímu počasí a menšímu slunečnímu svitu. Francouzští představitelé doufají, že se kvalita vody v řece, kde by se měly konat závody v triatlonu a dálkovém plavání, v příštích týdnech zlepší."Kvalita vody zůstává zhoršená kvůli nepříznivému hydrologickému kontextu," uvedla prefektura. Podle ní se znečistění zhoršilo kvůli silným srážkám, vysokému průtoku řeky, nižším teplotám a malému slunečnímu svitu. Ačkoli ve francouzské metropoli byly silné deště, tak se podle úřadu podařilo díky novým záchytným nádržím zabránit vypuštění splašků do řeky, což se v minulosti dělo. Znečištění tak zřejmě pochází z oblastí mimo Paříž.

Úřady měří znečištění Seiny v hlavním městě na čtyřech místech. Jedno z nich se nachází u mostu Alexandra III., kde by se měly konat olympijské závody. Agentura Reuters píše, že poslední měření z neděle 23. června ukazuje nadlimitní koncentrace fekálních bakterií v tomto sektoru. Například koncentrace takzvaných intestinálních enterokoků, jež mohou způsobovat různé infekce, činila přes 1000 KTJ na 100 mililitrů vody, přičemž evropský limit pro koupání činí 400 KTJ. Koncentrace další fekální bakterie Escherichia coli překračovala limit téměř čtyřikrát.

Úřady ale věří, že se kvalita vody v příštích týdnech zlepší díky příznivějším meteorologickým podmínkám. "Jako jiné živé organismy tak i bakterie časem mizí. Tento pokles zrychluje slunce, teplo a letní průtok," uvedla prefektura.

Podle agentury AFP dnes zveřejněné údaje posilují pochybnosti o konání závodů v Seině, která má hrát klíčovou roli i v zahajovacím ceremoniálu. Záložní plán podle agentury počítá s možným odkladem závodů, místo konání úřady měnit nechtějí.

Olympijské hry v Paříži začnou 26. července. Mužský a ženský triatlon jsou naplánované na 30. a 31. července a závod smíšených štafet na 5. srpna. Na konci olympiády, 8. a 9. srpna, by se mělo v Seině závodit v dálkovém plavání.

