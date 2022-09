Seitlová: Vznik komunitních energetických společností může urychlit novela

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Vznik komunitních energetických společností v Česku by mohla urychlit novela energetického zákona, kterou by mohlo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v nejbližších týdnech připravit do meziresortního řízení. Po včerejším semináři o přípravách a současném stavu legislativy komunitních energií to řekla místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL). Podle analytika Asociace pro mezinárodní otázky Martina Abela můžou taková společenství přispět k decentralizovanější energetice a k větší energetické soběstačnosti.

Podstatou energetické komunity je, že odběratelé energií, jako jsou například domácnosti, bytové domy nebo obce a města, si sami vyrábějí teplo nebo elektrickou energii, hlavně z obnovitelných zdrojů. Tu sdílí mezi sebou a přebytky mohou odprodat do sítě. V případě větrných zdrojů by při plném zapojení obcí mohl stávající výkon vzrůst až desetkrát, což v dubnu ukázala studie skupiny EGÚ Brno, kterou si zadaly Centrum pro dopravu a energetiku, Hnutí Duha a společnost Frank Bold. V zemích Evropské unie je takových komunit podle Abela přes 7700, nejvíce v Německu.

Rozvoj komunitních energetických společností v Česku brzdí chybějící legislativa. Česko nemá do svého práva transponované dvě příslušné evropské směrnice, jedna už měla být v prosinci 2020 a druhá v červnu 2021. Období do vzniku nového energetického zákona by mohla překlenout novela. "Která by podle poslední informace ministerstva snad měla být na konci září nebo v nejbližších týdnech připravena do meziresortního řízení. Řadu věcí je ale třeba dořešit. Nejen pro komunitní společnosti, ale aby fungovala celá agenda pro obnovitelné zdroje," řekla Seitlová.

Předseda sněmovního podvýboru pro energetiku Róbert Teleky (KDU-ČSL) dodal, že je třeba definovat novou terminologii v komunitní energetice. Například to, co je energetické společenství, agregace a kumulace, a vymezení základních pravidel pro provoz a obchodování s těmito zdroji.

Podle Abela je také nutné vyřešit distribuční poplatky a jejich snížení pro komunitní energetické společnosti za to, že nevyužívají distribuční síť jako ostatní uživatelé. "Musí se ošetřit skutečnost omezené distribuční kapacity. Když si velké společnosti rezervují přístup do distribuční sítě, tak můžou vyšachovat ze hry společenství dřív, než vzniknou," podotkl.

Legislativa bude muse zohlednit i nastavení poplatků, aby lidé, kteří nejsou ve společenstvích, nemuseli nést náklady přenosové soustavy. A otázkou debaty jsou podle Abela i licence na výrobu elektřiny, kterou musí v současnosti mít každý zdroj s výkonem od deseti kilowatt.

Seitlová i Abel se shodli, že komunitní energetika přinese lidem i bezpečnost. "Čím více tady bude takových subjektů, tím menší budou nároky na distribuční soustavy co se týče ztrát při přenosu elektřiny na velké vzdálenost," řekl Abel. V Česku by podle jeho slov mohly v budoucnu vzniknout od stovek po tisíce komunitních energetických společností.

